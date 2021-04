Pascale Estellon fait un retour remarqué avec RecTo-VeRSo et son “petit jeu de mémoire” aux Éditions Les Grandes Personnes. Plus que charmés par “Mes Petits jeux”, nous avions hâte de découvrir ce petit dernier sorti tout droit de l’imagination de l’auteure.

Un “petit jeu de mémoire” pas comme les autres

Charmés par le travail de Pascale Estellon, nous avions hâte de découvrir ce “petit jeu de mémoire”. Nous reconnaissons tout de suite la touche de l’illustratrice avec ce design épuré, la couleur noire omniprésente, ainsi que l’ajout de divers formes colorées. La boîte de jeu de forme rectangulaire est robuste. Les enfants pourront donc l’emporter un peu partout avec eux. À l’intérieur, la règle du jeu qui explique comment se déroule une partie.

Pascale Estellon n’avait pas envie de proposer un énième jeu de mémoire qui consiste à associer deux formes identiques. Ici, les enfants vont devoir faire preuve de déduction en rapprochant une forme géographique à un animal/objet. Les cartes sont donc recto-verso avec une image en noir et blanc d’un côté et une forme colorée de l’autre.

La règle du jeu est plutôt simple : 1 maître du jeu qui pose des questions, accompagné de 1 à 3 autres joueurs. Les joueurs vont d’abord observer les formes géographiques en couleur au recto et les images en noir et blanc au verso. Ils devront faire appel à leur mémoire visuelle pour repérer la similitude de forme. Par exemple : une spirale sera associée au serpent, les oreilles du chat sont pointues comme un triangle, la carapace de la tortue a une forme ovale. Quant aux dessins très graphiques, ils nous donnent envie de redécouvrir ses deux précédents livres : “Mes petits jeux” et “L’imagier des couleurs de la nature” qui méritent tout autant le détour que cette dernière création.

“RecTo-VeRSo” est un jeu de mémoire original qui va beaucoup amuser les enfants à partir de 2 ans.