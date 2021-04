Vol AF 747 pour Tokyo de Nils Barrellon aux Ed. Jigal Polar

Les excellentes éditions Jigal Polar présentent un roman policier à la mécanique parfaitement huilée : Vol AF 747 pour Tokyo de Nils Barrellon.

L’argument du livre :

Ce n’est pas de gaîté de cœur que Pierre Choulot est dans cet avion en direction de Tokyo : le billet lui a été offert par ses collègues à l’occasion de son départ à la retraite. Lui qui adorait son boulot de commandant à la Brigade financière de la PJ parisienne, n’a accepté ce voyage que pour faire plaisir à son épouse, d’origine japonaise. Mais en plein vol, quand on retrouve le cadavre du pilote, seul, dans le cockpit verrouillé, le commandant Choulot va vite reprendre du service. Très rapidement, il découvre qu’aucune autre issue ne permet d’accéder au poste de pilotage ! Suicide ou assassinat ? L’enquête commence et chacun des cinq cents passagers, chacun des vingt membres d’équipage devient un suspect potentiel. Comment élucider ce qui ressemble – dixit son épouse, grande amatrice de roman policier – à un meurtre en chambre close ? Peut-être en prenant la raison et l’avion par le bon bout…

Quelques mots sur l’auteur :

Nils Barrellon est né en 1975 à Bron. Des parents professeurs et une enfance paisible dans la banlieue lyonnaise… Avant d’obtenir le Capes de Sciences Physiques à 21 ans. Puis c’est l’exil en région parisienne pour ses premiers postes d’enseignant. Il enchaîne avec le conservatoire d’art dramatique puis se met à écrire, tout d’abord des comédies avant de se lancer dans la littérature, la noire ! Auteur de déjà plusieurs ouvrages, Nils Barrellon fait partie de ces auteurs dont on attend avec impatience le prochain roman !

Mon avis de lectrice :

J’ai dévoré ce roman : Vol AF 747 pour Tokyo de Nils Barrellon parce que d’une part, il n’est pas très épais et d’autre part, parce que sa trame vous emprisonne dans un contexte duquel il est difficile de se dégager de son plein gré !

Avec un style rapide et efficace, Nils Barrellon vous plonge dans un huis clos angoissant à souhait, avec des énigmes qui semblent absolument insolubles, dans l’esprit des polars d’Agatha Christie, où tous les passagers et membres de l’équipage sont potentiellement coupables.

J’ai adoré le déroulé de l’intrigue qui mène vers une fin inimaginable, à mille lieues de toutes les hypothèses que j’avais échafaudées dans ma petite tête pendant la lecture ! Le final est somptueux et jubilatoire.