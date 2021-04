Ah, ça ira ! – Le sang et la boue

Le sang et la boue est le deuxième tome de la série Ah, ça ira !, porté par le souffle de la Révolution française. Une bande dessinée de Jean-David Morvan et Julen Ribas, parue aux éditions Delcourt, en mars 2021, dans laquelle on retrouve nos trois héros, Lisandro, Frédéric et Eglantine.

Un homme s’est assoupi, mais il est rapidement réveillé par le bruit retentissant d’un coup de feu. Le lieutenant Deflue arrive vers lui, expliquant qu’il s’agit du septième de la nuit. Le gouverneur de Launay va sur le toit de la Bastille accompagner du lieutenant, tout en se demandant comment tout cela se passe à l’extérieur. Ils constatent tous les deux que la population se masse de plus en plus. Le gouverneur avait peur que cela arrive. Puis, se dit qu’il a bien fait de faire transférer les 250 tonneaux de poudre depuis l’arsenal, la nuit dernière… Il hésite, mais demande tout de même à braquer les canons vers les séditieux. Le lieutenant, quant à lui, n’attendait que cela ! Les deux hommes n’étant pas tout à fait d’accord, se rappellent les faits du Baron de Besenval. Ils ont peur, tant pour leurs soldats que pour les innocents qui peuvent se trouver en bas, mais aussi du peuple déterminé…

Les trois héros, Lisandro, Frédéric et Eglantine, se retrouvent au pied de la Bastille, prêts à faire sortir leurs compagnons et à porter leurs paroles au peuple de Paris. Chacun se battant pour la fraternité, la liberté et l’égalité. Ils sont sur le point de retrouver les faux-monnayeurs, pour financer la révolution… Ainsi les trois héros vont suivre leur voie, pour tenter, chacun à sa façon, de changer et marquer l’histoire, libérer le peuple. La bande dessinée est agréable à lire, avec ces trois personnages charismatiques et des évènements qui s’enchainent, revenant sur un pan de l’histoire de France important. Le récit est entraînant, assez captivant, avec tous ces éléments qui se mettent en place et ces destins fascinants qui se dessinent. Le dessin est simple et efficace, plutôt dynamique et plaisant.

Le sang et la boue est le deuxième tome de la série Ah, ça ira !, des éditions Delcourt, dans lequel se poursuit l’aventure historique de trois héros, Lisandro le mercenaire, Frédéric l’idéaliste et Eglantine la révolutionnaire féministe.