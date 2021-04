40 expériences 100% nature pour les petits éco-responsables est un livre pour les enfants, dès 6 ans, d’Alix Cosquer, paru aux éditions Belin jeunesse, en mars 2021. Des expériences à réaliser dans et autour de la nature, pour mieux la connaître et la protéger.

C’est par un sommaire que débute le livre souple, présentant la nature, la biodiversité, la nature fragile et quelques conseils, avant de retrouver les quatre grandes parties, pour exprimer sa créativité, faire des expériences, observer autour de soi et partir à l’aventure. Ainsi, l’ouvrage propose aux jeunes lecteurs qui aiment la nature et voudraient mieux la connaître et la protéger, plusieurs manières de remettre la nature au cœur de nos vies, s’en aller très loin pour observer, jouer et inventer des histoires. En effet, la nature est partout, en forêt, comme en ville, dans la prairie et à la plage, il suffit simplement d’être attentif à son environnement…

Le livre propose donc 40 expériences pour explorer la nature près de chez soi, de différentes manières, avec son corps en contact avec la nature, grâce à sa tête en observant et en imaginant et avec son cœur, pour ressentir des émotions, de l’émerveillement, de l’apaisement, de la joie…

Avec cet ouvrage, les enfants vont apprendre beaucoup sur la nature, bouger, expérimenter, observer, se ressourcer et s’épanouir, à travers des activités diverses, pour savoir aussi la respecter et la préserver. Sont à retrouver des activités pour favoriser la créativité et la concentration, tout comme le calme et la confiance en soi, des ateliers créatifs, des jeux et des expériences, pour s’amuser au fil des saisons. Des p’tites infos, des astuces, des idées, des gestes écolos sont autant de petits encadrés à retrouver tout au long de l’ouvrage pour aller plus loin et en apprendre toujours plus, pour les plus curieux. De belles photographies et des illustrations amusantes et dynamiques accompagnent parfaitement le livre destiné aux enfants.

40 expériences 100% nature pour les petits éco-responsables, est un livre souple des éditions Belin jeunesse, qui propose aux enfants de réaliser 40 expériences autour et dans la nature, pour mieux la respecter, l’apprécier, la connaître et la protéger.