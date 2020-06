L’imagier des couleurs de la nature aux Ed. Les Grandes Personnes

Je ressens toujours une certaine excitation lorsque je reçois des livres des Éditions Les Grandes Personnes pour vous les présenter. Mais je dois dire que l’excitation que j’ai ressentie pour “L’imagier des couleurs de la nature “ était décuplée. Ce livre est une œuvre d’art, il est vraiment superbe !

Pascale Estellon, qui n’en est pas à son coup d’essai, a fait les choses en grand, à commencer par la taille imposante de l’ouvrage : 23,6 x 32,4 cm.

L’imagier des couleurs de la nature : Des couleurs encore des couleurs

Il se dégage de la poésie de cet ouvrage. La couverture m’a charmée par son authenticité. Le titre semble écrit de la main de l’auteure et les dessins sont aussi réalistes que colorés. Un côté naturel que j’apprécie et que l’on retrouve dans la plupart des livres de cette maison d’Éditions.

À l’intérieur, on retrouve des doubles pages à rabat, à ouvrir encore et encore. Elles sont classées par couleurs. Chaque couleur est illustrée par des animaux, fleurs ou objets de la même couleur bien sûr. Aussi, pour le rouge, nous retrouvons des tomates cerise, des fraises, une coccinelle, un piment rouge ou encore des groseilles. Et ce n’est pas tout. L’apprentissage étant le maître-mot, le petit va faire la connaissance d’un cardinal ou encore d’un rubis à l’état brut.

Pour chaque couleur, un nuancier est également présent. Pour la couleur rouge : le vermillon, le magenta, le turc, etc. Et on est face au même fonctionnement au fur et à mesure des pages qui se tournent, et ce, quelle que soit la couleur : bleu, vert, jaune, blanc et noir.

Encore une fois, les adultes vont apprécier en découvrir davantage sur les secrets que cache chaque couleur. À la fin du livre notamment, lorsque l’auteure raconte quelques anecdotes à ce sujet.

Découvrez ma revue sur « Mes petits jeux » de la même auteure, un livre très amusant !