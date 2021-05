Exost Jump la nouvelle collection eco-friendly de Silverlit

Pour cette année 2021 et pour répondre au souhait des consommateurs d’acheter des jouets plus respectueux de l’environnement, la marque Silverlit présente une collection de petits véhicules à friction, pour se propulser à grande vitesse.

Silverlit est une marque de jouets interactifs et technologiques qui divertit les enfants depuis 1977. L’innovation, la qualité et la technologie font rêver les petits et les grands, à travers différentes collections de jouets comme les drones, les voitures télécommandées, des robots, des hélicoptères, des poupées…

Cette année encore, la marque innove et surprend, avec une nouvelle gamme, une collection de petits bolides à friction, à retrouver dans différents packagings. La gamme Exost Jump casse les codes avec des voitures, avec des véhicules qui fonctionnent sans piles, grâce à la technologie à friction. Les voitures ne demandent pas source d’énergie pour avancer à toute vitesse. Mais plus que cela, les packagings de la gamme sont en carton et se transforment en rampe de glisse, pour s’adonner à de véritables prouesses.

Trois packagings sont à découvrir, le premier set, à petit prix, avec une voiture à friction et un emballage sans plastique qui serre de rampe de sauts. Six voitures, dans cette présentation, sont à collectionner. Le deuxième packaging est un coffret cascades, qui se compose d’une voiture à friction, d’une rampe, de la boîte comme rampe et d’accessoires différents selon les coffrets, tels que des pneus ou bidons. Dans ces coffrets, trois voitures différentes sont à collectionner. Enfin, le pack duo se compose de deux voitures, pour deux fois plus de fun ou jouer entre amis, d’une rampe, d’accessoires et de l’emballage pour être utilisé aussi comme rampe. Là encore trois coffrets sont à collectionner.

L’univers présenté est plaisant, fun, dynamique et écologique, avec des jouets sans piles, des voitures à friction, qui roulent vite, dévalent rapidement les rampes pour des sauts surprenants. L’utilisation est simple, abordable pour les enfants à partir de 5 ans. Il suffit simplement d’élancer le petit bolide, et non, de faire marche arrière pour l’élancer. La technologie est efficace et amusera les bambins, qui joueront à faire de super bonds, hauts et loin, ou encore de fabuleuses courses. Et plus encore le packaging n’est pas à jeter et à recycler, il est un support, une rampe, qui permettra au jouet de s’élancer et de faire d’incroyables bonds.

Exost Jump est une nouvelle gamme de jouets, de la marque Silverlit, qui promet un avenir responsable, pour les enfants et les parents, avec cette collection de petits bolides à friction, sans piles, qui dévalent les rampes faites des packagings !

