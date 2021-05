Comment devenir un auteur à succès (ou, à défaut, un critique acerbe) est un ouvrage de La Mine, paru en avril 2021, aux éditions Delcourt. Un album original et amusant, qui a pour but d’offrir quelques clés de la réussite, dans le milieu littéraire.

Un homme est devant une librairie. Dans la vitrine, il regarde, agacé, le dernier livre qui vient de paraître Comment devenir un auteur à succès, de Monsieur La Mine. Il finit par acheter le livre et tout en s’en allant, continue de s’agacer, se demandant ce que cet auteur a de plus que lui, car lui aussi, s’il avait des relations, un bon agent, de l’inspiration et du talent, il pourrait publier des bouquins ! Un peu plus tard, dans un café, avec un ami, ce même homme est en train de lire les premières pages de l’ouvrage qu’il vient d’acheter. Son ami affirme que l’auteur de ce livre est un génie car ses intrigues sont géniales, ses personnages complexes et sa plume parfaite ! L’auteur a un style unique, travaillée et limpide à la fois… Agacé derrière son livre, l’homme, l’air sévère affirme que l’auteur a trouvé le filon.

L’ouvrage est découpé, entre récit sous forme de strips, où l’on retrouve cet homme qui tente de devenir auteur et des astuces, conseils, des fiches pratiques, des faits, des informations… La dynamique est plaisante, pour cette bande dessinée au format carré, entre histoire, conseils, informations et humour, pour découvrir tout ou presque dans le milieu du livre. Ainsi l’on découvre, ou presque, l’invention de la poésie, les prédispositions littéraires d’un enfant, la première panne d’inspiration, quelques astuces d’écrivains, la littérature médiévale, les déplacements des poètes, les caractéristiques d’un artiste maudit… Le récit est décalé, amusant, curieux et plaisant, pour ceux qui s’intéressent de près ou de loin, aux faites de devenir un auteur, ou au milieu littéraire. Le dessin est simple et efficace, en noir et blanc, parfois avec une couleur supplémentaire, pour une dynamique plaisante et opérante.

Comment devenir un auteur à succès est un ouvrage de La Mine, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès, qui propose de manière amusée de découvrir les clés de la réussite dans le milieu littéraire, entre récit et fiches pratiques.