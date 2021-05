Entre les lignes – Rue de Sèvres -BD

Partagez





Qui est donc cette Anne-lise Schmidt, à qui grand-père a écrit, années après années, et toujours le même jour ??? Entre les lignes est un one shot proposé par les Éditions Rue de Sèvres, qui entraîne le lecteur dans une enquête » à rebours, entre passé et présent. Une enquête salvatrice qui guérira un fils meurtri par de lourds secrets, et réconciliera l’amour filial !

Une histoire incroyable à retrouver le 12 Mai 2021 .

Le décor :

Dans son cabinet d’ophtalmologiste, Thomas a la surprise de voir arriver son père, fin énervé. Il se met à lui parler de lettres consignées dans plusieurs carnets, que Moïse, son grand-père​,​ auraient écrites à une inconnue. Une certaine Anne-Lise Schmidt … Il balbutie, il s’emporte … Puis commence à se tenir la poitrine. C’est l’infarctus …

Pourtant, Thomas a besoin de réponses. Lorsqu’il croise sa mère dans le hall de l’hôpital, celle-ci lui avoue que son père est tourmenté depuis la mort de Moïse. Car, il a découvert, dans une malle, quelque chose qui pourrait être un secret de famille enfoui. Cela le perturbe tellement qu’il en oublie de prendre jusqu’à son traitement pour le cœur.

Après une brève entrevue avec son père, et quelques explications, il décide de partir sur les traces de cette inconnue, en lisant, une à une, les lettres trouvées, afin de découvrir le secret qui se cache depuis longtemps à travers les âges. Moins par curiosité, que par un besoin irrépressible de renouer le contact avec ce père qui n’a jamais reçu d’amour paternel, et qui ne sait donc pas en donner.

Trouver les raisons de tout ce “manque” quelque part …

Le point sur la BD :

Une histoire d’amour impossible, bousculée par les guerres et le temps. Des histoires d’amours paternelles qui ne pourront guérir, qu’avec un « jour » fait sur le passé … Entre les lignes aux Éditions Rue de Sèvres parle de l’amour quel qu’il soit, et des sacrifices familiaux à faire en son nom. De l’enfance à la mort. Des premiers émois au grand amour. Des choix de la vie aux difficultés engendrées par les affres de l’Histoire.

Une œuvre qui se lit, comme le roman de Baptiste Beaulieu dont il est tiré, dans toute sa densité . Comme un journal intime, secret, dramatique, qu’on aurait découvert en ouvrant nous aussi, une vieille malle. Le scénario absorbe et nous trimballe du passé au présent, avec cette « enquête » obstinée, à la découverte d’un grand-père, d’un père, en alternant lecture illustrée des lettres à une inconnue, et bulles de BD classique. Un récit passionnant et déchirant, que Dominique Mermoux illustre avec douceur et justesse, en parvenant à mettre son graphisme au service de l’émotion !

Ma conclusion :

A la lecture de cette œuvre, on ressent tout cet amour perdu au milieu des années. Multiple et rayonnant, il traverse l’Histoire, jaillit du bruit des bombes, de la Guerre évoquée. Entre les lignes aux Éditions Rue de Sèvres remue les tripes et questionne sur la « transmission » de l’amour dans la vie familiale. Car, on comprend très vite que l’on ne peut pas transmettre quelque chose que l’on n’a pas reçu. Et qu’on ne peut expliquer ses choix, si l’on n’avoue pas, dès le départ, les différents tenants et aboutissants de sa propre histoire !!

Une leçon de vie, d’amour, de vérité. Il n’est jamais trop tard pour dévoiler un secret, mort ou vivant, et réparer une famille !!!!