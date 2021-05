Timoté visite le Mont-Saint-Michel est un nouvel album des éditions Gründ, paru en avril 2021. En partenariat officiel avec l’abbaye de Mont-Saint-Michel, Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, dévoile un récit doux et intéressant, pour préparer une prochaine visite, ou donner envie aux enfants de découvrir le monument.

Les papas de Timoté et de Maxou ont eu une belle idée. Ils aimeraient se retrouver pour visiter le Mont-Saint-Michel ensemble. Les parents de Lila ne pouvant pas venir, le papa de Maxou a affirmé qu’ils l’emmèneraient aussi. Ainsi, un samedi matin, de bonne heure, toute la famille de Timoté a pris la route en direction de la baie du Mont-Saint-Michel, en Normandie. Une fois arrivé, Timoté voit la famille de Maxou. Papa se gare. Maxou est tout content, ils vont prendre une voiture à cheval pour se rendre au Mont-Saint-Michel. Tout le monde s’installe dans la carriole qui s’élance à petit trot vers la petite commune.

Le récit est toujours aussi doux, apportant quelques informations essentielles pour les jeunes lecteurs sur le monument et le petite commune, tant par son histoire, que sa légende, ou les différents bâtiments. Les dialogues apportent une belle dynamique à la lecture. Timoté, sa famille et celle de Maxou visitent donc l’un des plus beaux endroits de France, avec curiosité, surprises et plaisir, entre la légende, le village fortifié comme un château fort, toutes les marches à monter, la prison que l’abbaye a pu devenir, les jolis chapiteaux à découvrir du cloître, la mer tout autour, ou presque… De belles illustrations rondes et colorées, à chaque double page, accompagnent parfaitement le récit, immergeant les enfants dans cette visite curieuse. A la fin de l’ouvrage, une question est posée pour savoir si l’histoire a été comprise et un jeu est proposé.

Timoté visite le Mont-Saint-Michel est un nouveau titre de la collection des éditions Gründ, qui invite les enfants à découvrir le monument historique, à travers la visite de leur héros, accompagné de sa famille et de la famille de son ami Maxou, pour une journée riche en découverte, surprise, joie, curiosité…