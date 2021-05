Jeremiah Johnson – Chapitre 2

La série Jeremiah Johnson se poursuit avec ce deuxième chapitre, paru aux éditions Soleil, en avril 2021. Une bande dessinée de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Jack Jadson, qui présente un western saisissant et dépaysant, sur la vie d’une légende de l’Ouest.

C’est au printemps 1848 qu’on commença à entendre parler de guerriers Crows mutilés de façon étrange. Le territoire des Crows était très vaste et les hommes pâles y étaient rares, mais tous les trappeurs disaient la même chose, les corps des guerriers Crows avaient été scalpés. Mais le plus étrange était que leur foie avait été arraché. Pour Del Gue, Chris Griffe d’Ours et Bigfoot, il s’agissait de la signature de Johnson, cela dit, ils ne s’expliquaient pas pourquoi leur ami s’emparait ainsi du foie de ses victimes. Ce n’est qu’un jour, lorsqu’un indien observa Johnson qui rendait visite aux ossements de Cygne et de son enfant, que l’on commença à comprendre. L’homme était sur le sentier de la guerre et il avait décidé de se venger des Crows. C’est alors que la légende du mangeur de foie commença à se répandre dans tout l’Ouest, même parmi les tribus Crows.

Le récit est captivant, avec cet homme charismatique qui, après avoir enterré sa femme et son enfant, part sur le sentier de la guerre et se venge des guerriers Crows, en les tuant un à un. Mais plus que cela, Jeremiah éventre ses proies et leur mange le foie. Bientôt, une légende entoure l’homme, très mystérieux, distant et pourtant fort, robuste et déterminé. La suite de son histoire est donc à découvrir dans ce deuxième chapitre, présentant une bande dessinée réussie, captivante et intéressante. Le héros continue son parcours, traversant les montagnes, pour tuer les guerriers Crows, quitte à y perdre la vie aussi, mais Jeremiah est malin, habile et fort. Dans les Rocheuses, il devra affronter plusieurs dangers, pour assouvir sa vengeance, mais aussi pour survivre… Le dessin est réaliste, beau et travaillé, avec un trait, vif, fluide et fin, qui offre de belles planches à découvrir.

Jeremiah Johnson est une série des éditions Soleil, qui se poursuit avec ce deuxième chapitre, présentant la suite de l’histoire de cet homme, qui va commencer à bâtir sa légende, en se vengeant des guerriers Crows et en leur arrachant le foie…