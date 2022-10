Ana Ana – Joyeux anniversaire !

Joyeux anniversaire ! est le vingtième tome de la série jeunesse Ana Ana, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Dominique Roques et Alexis Dormal, parue en septembre 2022, qui présente, de nouveau, une histoire douce, bienveillante et amusante.

Un matin, alors qu’Ana Ana dort encore paisiblement, Goupille chuchote quelques mots aux doudous. Il explique qu’aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Ana Ana. Il propose de le suivre sans faire de bruit. Les doudous suivent en silence Goupille, hors de la chambre et descendent dans la cuisine. Là, Goupille suggère de préparer un goûter d’anniversaire pour la petite fille. Les doudous sont ravis et répondent en choeur. Pingpong pense que ce sera une chouette surprise pour Ana Ana ! Peu de temps après, ils sont tous dans la cuisine, autour de la table. Goupille et Baleineau préparent un gâteau. Zigzag gonfle les ballons, Touffe de poils découpe des guirlandes, tandis que Pingpong crée des chapeaux. Enfin, Grizzou réalise un dessin, pour offrir à Ana Ana.

Zigzag n’a pas assez de souffle pour gonfler les ballons, il n’y arrive pas. Il demande alors à Touffe de poils de l’aider, puisqu’il a plus de souffle. Commence alors une initiation de Zigzag au gonflage de ballons pour Touffe de poils. Les scènes sont très drôles à découvrir, avec toute l’innocence de l’enfance, qui font rire et sourire. Ainsi, la petite bande dessinée présente une jolie complicité entre les doudous qui s’accordent tous à fêter l’anniversaire de la petite héroïne. Ils préparent activement, consciencieux pour offrir le meilleur. Mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaiterai, surtout quand l’un d’entre eux ne comprend pas tout… Le récit est rythmé, drôle, amusant, plein de gentillesse, d’écoute et de partage. Le final est toujours aussi doux et bienveillant. Le dessin est également toujours aussi plaisant, beau, dynamique et expressif.

Joyeux anniversaire ! est un nouvel album de la collection jeunesse Ana Ana, des éditions Dargaud. Un récit plein de tendresse, de bienveillance, avec toujours un trait d’humour, et de surprises, autour de ces personnages attachants et amusants.

Lien Amazon