A Nice, le Hard Rock Café participe à la campagne PINKTOBER

Cela fait 23 ans que Hard Rock International soutient la sensibilisation et la recherche sur le cancer du sein. À compter du 1er octobre, dans le cadre de la campagne PINKTOBER, toutes les enseignes Hard Rock partout dans le monde participeront à des collectes de fonds visant à soutenir la Hard Rock HealsFondation®, la branche caritative de Hard Rock®, dont les recettes seront attribuées à l’American Cancer Society et à des organismes de bienfaisance et associations dans chaque pays. Hard Rock a donné des millions de dollars pour la recherche sur le cancer du sein au cours des 22 dernières années de campagne PINKTOBER.L’an dernier, plus de 700 000 $ ont été recueillis,ce qui représente le montant le plus élevé depuis la création du programme en 2000.

Un partenariat avec la cheffe française Dominique Crenn

Cette année, Hard Rock fait équipe avec la cheffe française de renommée mondiale, et survivante du cancer du sein, Dominique Crenn, qui est actuellement la seule chef à avoir obtenu trois étoiles Michelin aux Etats-Unis pour son restaurant Atelier Crenn, à SanFrancisco, en Californie. En partenariat avec la cheffe, Hard Rock a créé des Tacos de crevettes “Baja-Style” en édition limitée exclusivement disponibles dans les Hard Rock Cafe du monde entier, dont une partie des bénéfices sera donnée à un organisme de bienfaisance local.

Des articles PINKTOBER en édition limitée

Hard Rock International proposera des articles créés spécialement pour cette campagne,en édition limitée, avec notamment un t-shirt, un chapeau, une gourde, un tote-bag et un tout nouveau pins PINKTOBER. Par l’entremise de la Hard Rock Heals Foundation, un pourcentage de tous les bénéfices sera versé à des organismes de bienfaisance qui contribuent à la sensibilisation et au financement de la recherche sur le cancer du sein.De plus, en partenariat avec la cheffe Crenn, Hard Rock produira des tabliers de cuisine roses, ornés du ruban qui représente la sensibilisation au cancer du sein, avec l’inscriptionStronger Together, que tous les chefs de café porteront pendant PINKTOBER.

A Nice, le Hard Rock Café est situé 5 Promenade des Anglais. Du 1er au 31 octobre, il propose des tacos de crevettes en édition limitée.