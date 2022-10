Maquillez vous entièrement à petit prix avec la marque SHEGLAM

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une marque de maquillage très attendue par nos internautes : SHEGLAM, la marque beauté de SHEIN. Et autant vous dire, vous allez craquer pour les produits mais aussi pour ses petits prix.

Fond de teint foundation Balm (Nude / Sand) 7,49€ avec le pinceau (2,99€)

Si vous souhaitez un fond de teint avec une très bonne couvrance, le voici : Foundation Balm ! Disponible en 30 teintes, vous allez pouvoir trouver votre bonheur facilement.

Ce fond de teint est parfait pour les peaux sensibles (comme la mienne). J’avais un peu d’appréhension et au final aucune réaction ! Le fond de teint se présente dans un écrin en velours. Présenté sous forme de crème, il vous suffit d’en prendre un peu avec votre pinceau spécial fond de teint. Ensuite appliquer sur le visage tout simplement. Vous aurez un effet peau de pêche toute la journée grâce à sa longue tenue. Dites aussi adieu à toutes les petites imperfections pour la journée puisque le fond de teint Foundation Balm a une très bonne couvrance.

Il s’applique très bien et la texture est très crémeuse, ce qui permet une application rapide et pratique grâce au pinceau (non fourni). Je n’hésite pas non plus après à étaler plus efficacement le fond de teint avec mes mains.

L’avantage est qu’il s’adapte aussi très bien à votre carnation de peau (mais pour cela il vous faudra la trouver). Personnellement j’ai essayé le Sand et le Nude, et on n’a pas cet effet “carton” que l’on pourrait avoir avec d’autres fond de teint. Le Nude est peut être un peu trop clair pour ma peau mais si comme moi vous le trouvez trop clair, rajoutez une poudre libre un peu “bronzante” ça passe très bien.

Insta ready -la poudre fixante du teint et sous les yeux – 6,49€

Vous voulez un maquillage parfait qui tient toute la journée ? N’oubliez pas de mettre une poudre fixante !

Insta ready c’est l’association de deux poudres d’une poudre libre transparente pour le teint (compartiment du bas) qui absorbe le sébum pour garder votre visage frais et sans brillance du matin au soir mais aussi d’une poudre fixante pour les yeux (compartiment du haut) qui en plus comblera vos rides.

Comment on l’applique ? Déjà, il vous faut une petite éponge à poudre (qui n’est pas fourni avec le produit – vendu 3,49€ sur le site de SHEGLAM). Utilisez les côtés fins autour de vos zones délicates et difficiles à atteindre sous les yeux et la base plus large pour le baking de tout le visage. Et hop, vous voila avec un teint de pêche et surtout un maquillage qui tient toute la journée !

Six teintes sont disponibles.

Palette Fards à paupières Obsessed – Marrakech – 7,99€

Pour des yeux de biche sublimés à la marocaine, optez pour cette très jolie palette d’ombres à paupières Obsessed Marrakech. Composée de 12 fards à paupières aux tons neutres, vous allez adorer combiner toutes ces couleurs exotiques pour un regard hypnotisant.

Sur les 12 fards à paupières, nous avons 7 couleurs mattes (Beige for days, désert Dusk, How Bazar, Ginger Spice, Snake charmer, Olive Oasis et Midnight Caravane) et 5 couleurs “brillantes” (Naked Mirage, Red-dy or not, Tajine Dream, Teal of fortune, Cumin Kind). Mélangez-les et associez-les pour obtenir des combinaisons de couleurs exotiques totalement sublimes. Vous pourrez faire des maquillages aussi bien sobre, chic ou même de soirée avec cette palette.

Les couleurs sont inspirées du désert et des bijoux exotiques marocains. Tel un charmeur de serpents, vous allez happer le regard des autres ! Que vous ayez des yeux bleus, marrons ou verts, cette palette de fards à paupières sublimera toutes les couleurs de yeux.

Les fards à paupières vont glisser comme de la soie lorsque vous les appliquerez. En plus, les couleurs tiennent toute la journée ! Paré pour tester cette merveilleuse palette de couleurs exotiques ?

Mascara All-in-one volume et longueur – 5,99€

Maintenant que votre teint est parfait, votre regard sublimé par les fards à paupières, il faut finir votre regard avec un mascara. Et là encore, nous vous avons trouvé une petite pépite : le mascara all in one volume et longueur.

Si vous hésitez entre longueur et volume, vous pouvez avoir les deux dans un seul mascara. D’un côté vous avez une brosse qui vous donnera tout le volume que vous désirez et de l’autre une brosse courbée pour obtenir une belle longueur. Et pourquoi ne pas combiner les deux ?

En plus, il est waterproof et ne fait pas de paquets disgracieux ! Facile à appliquer, il tient lui aussi toute la journée et le tout pour un tout petit prix ! On craque littéralement dessus. Par contre, il ne sera disponible qu’en noir (mais quel regard intense vous aurez !)

Liquid Blush – Swipe Right – 4,99€

Et si on révolutionnait un peu le blush ? Enfin plutôt sa façon de l’appliquer ?

Le blush liquide se décline en plusieurs gammes : le mat, le brillant (shimmer), contour et l’enlumineur (ou highlighter). La gamme mat se compose de 4 couleurs : Risky business (un rose ocre), Devoted (un rose un peu orangé), Float on (un peu orangé), Love cake (un rose un peu girly).

Avec son embout éponge, il vous suffit juste de mettre quelques touches de blush sur vos joues ou visage pour obtenir un effet éclatant. On adore cette texture liquide qui s’estompe assez facilement, si vous avez eu la main lourde ce n’est pas grave, vous pouvez rectifier le tir ! Le rendu est naturel et en plus il tient longtemps sur la journée.

Pour un effet “coup de chaud” (ou bisou du soleil si je traduis “Sunkissed”) appliquez le blush sur une ligne courbée de la joue gauche à la joue droite en passant par le nez. Estompez et hop effet coup de chaud ! Pour rehausser la pommette, appliquez juste le blush sur les pommettes en haut. Pour ajouter un peu de “plénitude”, mettre le blush plutôt vers les coins de la bouche.

Sérum pour les lèvres aux huiles essentielles SHEGLAM- 2,99€

Prenez soin de vos lèvres grâce à ce sérum pour les lèvres aux huiles essentielles. Ce sérum est multifonctions.

Tout d’abord, il permet d’avoir une meilleure tenue si vous le mettez en mode “primer” (à mettre donc avant de mettre votre rouge à lèvres habituel).

Si vous voulez hydrater vos lèvres, c’est aussi une bonne alternative (vous pouvez le mettre en masque pour la nuit). Il soigne alors vos lèvres grâce à ses granulés rafraichissants et sa formule réparatrice, le tout pour un effet repulpant.

Et si vous recherchez un effet glossy, vous pourrez l’appliquer après avoir mis votre rouge à lèvres. Effet 3D garanti.

Ce sérum all in one va vite devenir un de vos meilleurs alliés pour vos lèvres. En plus, il ne colle pas et n’est pas gras. Banco !

Rouge à lèvres Cosmic Crystal mat SHEGLAM- 4,99€

On finit par nos lèvres. Et là encore nous avons trouvé un joli rouge à lèvres mat qui tient plusieurs heures et qui ne dessèche pas du tout les lèvres. Vous allez tellement l’adorer que vous ne voudrez plus le quitter !

Cette gamme “Cosmic Crystal” est disponible en 4 couleurs : Mixed Emotions (un rose bois de santal), Priorité Status (un rose poudré plus clair), Cloud in my Coffee (couleur café crème), Lady First (rose marron clair).

La couleur est matte et vibrante. Personnellement j’ai testé la couleur Mixed Emotions et elle était juste parfaite pour moi. La texture est crémeuse et il est très agréable à porter. En plus, on a une petite odeur de vanille qui ressort c’est juste à tomber !

Duo rouge à lèvres et crayon (Warm Nutmeg) – 3,49€

Si vous en avez marre de devoir chercher toujours la teinte du crayon qui ira parfaitement avec votre rouge à lèvres, arrêtez tout de suite vos recherches ! SHEGLAM a le produit parfait : le crayon à lèvres et le rouge à lèvre dans un même et unique produit. Ouf !

D’un côté vous aurez le crayon – parfaitement taillé – et de l’autre côté le rouge à lèvres. Ainsi, plus de prise de tête. En plus, le tout a une bonne tenue sur la journée. Le rouge à lèvres est mat, la couleur est juste superbe et est très facile à appliquer. Le Warm Nutmeg (traduisez par Noix de muscade Chaleureuse) s’adapte à tous les maquillages et plus particulièrement à un maquillage naturel.

Plusieurs teintes sont disponibles, reste juste à trouver celle qui sera parfaite pour vous !

SHEGLAM, en bref…

Vous l’aurez compris, SHEGLAM est une marque de maquillage totalement abordable (comme vous l’aurez constaté, tous les produits que nous vous avons présenté sont en dessous de 10€), le tout pour un résultat très efficace. J’avoue avoir été sceptique au départ mais au final les produits sont vraiment top. Ils sont tous de très bonne qualité et le résultat est vraiment génial. La tenue de tous les produits m’a vraiment bluffé. Foncez sur leur site ! Reste maintenant à ne pas trop craquer à vue du choix immense qui se présente à vous !

Pour shopper l’un de ces produits, il vous suffit d’aller sur le site de Shein (fr.shein.com) et d’aller sur l’onglet Beauté. Vous trouverez forcément votre bonheur à petit prix !

SHEGLAM disponible sur fr.shein.com