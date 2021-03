La CC Water d’Erborian pour un teint PAR-FAIT

Aujourd’hui, je vais vous parler d’une marque que j’adore complètement (je kiffe grave comme disent les djeun’s) : Erborian ! Et sur le banc d’essai, nous avons eu le plaisir de tester la nouvelle CC Water à la Centella Asiatica ! Retour sur ce petit bijou de perfection de peau.

La marque de soins Erborian – « Herbes d’Orient » – allie l’efficacité des herbes de la pharmacopée traditionnelle et les technologies de formulation coréennes. Il créé des produits hybrides, comme les iconiques BB Crème et CC Crème, au croisement entre le soin et le maquillage. Ils répondent à une volonté précise de la marque : permettre à toutes les femmes d’obtenir leur peau parfaite, simplement et différemment.

En plus, chez Erborian, vous ne trouverez jamais de sulfates (SLS +SLES), paraben, oxybenzone ou de triclosan & triclocarban. Tout simplement parce que la marque veut garantir des routines de qualité !

La CC crème ou BB crème ?

Même si on trouve aussi d’autres soins exceptionnels (comme le Red pepper pulp, le bamboo waterlock ou le solid cleansing oil) on adore surtout leur BB et CC crèmes qui ont tendance à nous faire une peau exceptionnellement belle (si, si j’vous jure!).

Mais pourquoi devons nous utiliser plus l’une que l’autre ? La CC Crème est idéale pour un teint unifié et un fini lumineux et naturel alors que la BB Crème vous offrira un fini plus velouté et vos imperfections seront comme effacées. Alors quel sera votre choix ?



La CC Water au top !

Tout d’abord, il existe trois teintes possibles : le clair, le doré et le caramel. La couleur claire sera bien évidemment pour les peaux claires, le doré donnera un petit effet hâlé retour de vacances non négligeable alors que le caramel sera adaptée aux peaux plus foncées. De notre côté, nous avons eu le bonheur de tester la teinte claire qui s’est parfaitement fondue à notre carnation !

Enrichi en Centella Asiatica, super-ingrédient réputé en Corée, la CC WATER est un soin perfecteur qui va sublimer votre peau tout en l’hydratant et l’apaisant.

Pour l’appliquer, rien de sorcier ! Il suffit juste de prendre une noisette et de l’appliquer sur le visage. Et c’est fini ! Lorsque l’on met une noisette de gel sur le visage, on voit déjà qu’il y a pleins de petits points blancs dans la CC crème. Ce sont en effet des pigments qui sont encapsulés qui vont ensuite se “dissoudre” au contact de votre peau et vont donc se fondre avec votre propre carnation. Et là miracle, vous allez avoir un teint PAR-FAIT ! Sa texture ultra désaltérante en fait un soin vraiment exceptionnel.

Un teint PAR-FAIT

La CC water vous donnera donc un grain de peau visiblement affiné. En plus, il n’y a pas de fini gras, la CC n’est pas du tout collante, vous avez un teint reposé, une peau fraîche. Tout pour être définitivement la plus belle ! Et si vous voulez encore un argument pour vous convaincre la CC crème ne déteint pas sur les vêtements, elle reste à sa place !

Niveau prix, pour le format 15ml compter environ 18,90€ alors que le format 40 sera quant à lui à 38.90€. Vous pourrez retrouver la marque aussi bien sur leur site internet que dans les parfumeries type Sephora.

Si avec tout ça vous n’avez pas envie de tester un produit de chez eux, je ne sais plus quoi vous dire ! Mais au cas où vous ne l’ayez toujours pas compris, j’ai ultra kiffé cette nouvelle CC crème alors pourquoi pas vous ?