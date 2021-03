Le perchoir – Une histoire à découper

Le perchoir est une histoire originale, des éditions L’école des loisirs, parue dans la collection Pastel, en mars 2021, de Sabine De Greef, qui invite les jeunes lecteurs à participer activement à cette aventure amusante, pour les petites poules qui cherchent l’équilibre sur leur perchoir.

Un ver de ver se promène sur une barrière. L’histoire va commencer et les enfants sont invités à tourner la page. Une poule rousse dort tranquillement sur son perchoir. Arrive bientôt une poule blanche. Elle est sur le point de s’installer sur cette même barrière. Mais lorsque la poule blanche pose ses pattes sur la barrière, celle-ci bascule vers la gauche. La petite poule rousse se réveille et tente de retrouver son équilibre sur cette barrière qui penche. Le ver de terre, quant à lui, essaie aussi de bien s’agripper. On essaie de redresser la barre et une troisième poule arrive et se pose. Tout semble parfait, mais une quatrième poule approche…

C’est une histoire courte et drôle qui est à découvrir ici, pour les jeunes lecteurs qui vont être sollicités. En effet, dès la première phrase, ils sont invités à tourner la page pour découvrir le début du récit. Une histoire d’équilibre, de poules, pour apprendre la gauche et la droite, mais aussi à compter jusqu’à quatre. Le texte est court, simple et adapté aux enfants, très drôle et immersif, pour immerger les plus petits dans cette aventure folle, entre frayeur, équilibre, découverte et entraide. Le livre et le texte se penchent, pour poursuivre l’histoire amusante. Des pages sont également à découper pour jouer avec les personnages. Le graphisme est tout aussi original, avec des éléments découpés et des animaux en tissus, expressifs. L’ensemble est captivant, comme si les enfants pouvaient toucher et caresser ces poules qui semblent toutes douces.

Le perchoir est un livre original de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, qui présente une drôle d’histoire d’équilibre, invitant les enfants à participer activement, pour aider des poules qui arrivent au fur et à mesure sur un perchoir qui devient très bancal !