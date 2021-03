Comment trouver un casino Français en ligne fiable

Chaque jour, nous voyons de nouveaux casinos apparaître et de nos jours, il y a beaucoup de casinos français parmi lesquels choisir. En effet, chaque nouveau casino s’accompagne de fonctionnalités nouvelles et améliorées. D’une part, ce qui est caractéristique des nouveaux casinos, est le montant du bonus de bienvenue qu’ils sont prêts à vous offrir. D’autre part, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles la recherche de nouveaux casinos est si populaire. Si vous recherchez un casino répondant à vos besoins, nous vous invitons à suivre la démarche ci-dessous étape par étape pour y parvenir.

Foxbonus : ce que vous devez savoir ?

En fait, il fait partie du collectif Foxbonus, offrant une solution de comparaison de casino en ligne fiable et sûre. Le collectif est réparti dans différents pays et régions du monde. En plus, il détient toutes les licences et qualifications nécessaires pour être un conseiller tiers. Autrement dit, il est le mieux placé pour vous guider dans le choix du casino que vous souhaitez.

Les étapes pour trouver un casino français en ligne fiable

Ce processus étape par étape est la façon dont vous pouvez trouver et sélectionner les casinos en ligne en argent réel les plus sûrs et les plus recommandés.

Étape 1 : Recherchez l’histoire du casino

Après avoir sélectionné un casino en ligne en Français, vous devez commencer immédiatement à fouiller dans les forums pour vous informer de ce qui se dit autour de ce casino. Par exemple, vous devez chercher à savoir :

Si ce casino en ligne a des problèmes pour payer ses clients ?

Quels types de plaintes les utilisateurs ont-ils à propos de ce site de casino en France ?

Depuis combien de temps existent-ils ?

Étape 2 : Naviguez dans les casinos en argent réel en ligne

C’est le moment de jeter un œil au casino. Pour ce fait, cherchez à savoir comment le site se sent et fonctionne. En plus de cela, il est également important de rester vigilant sur les choses qui pourraient être cassées et sembler louches.

Généralement, si le site Web n’a pas été correctement entretenu ou a des liens ou des conceptions cassés, il peut parfois déclencher l’alarme qu’il ne s’agit peut-être pas d’un casino en ligne sûr en argent réel.

Étape 3 : Testez les jeux de casino

Le logiciel qu’un casino en ligne français choisit d’utiliser est un autre élément essentiel pour savoir s’il s’agit d’un casino sûr ou non. À ce stade, vous devez simplement vérifier s’ils ont des options de jeu gratuites pour les jeux. Et si c’est le cas, vous devez chercher à voir comment ils fonctionnent.

Étape 4 : Faites un dépôt en argent réel et jouez à différents jeux

C’est la partie quelque peu effrayante, mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas beaucoup d’argent ! De toutes les façons, perdre une petite somme d’argent en vaut la peine si vous pouvez vous assurer que vous n’en perdez pas ! Généralement, les casinos en ligne sûrs géreront toujours votre argent équitablement et ne vous inquièteront jamais.

Étape 5 : Testez le service client

À ce niveau, vous devez toujours contacter le service client et là vous leur posez une question du genre : Je désire à présent retirer mon argent, combien de temps cela prendra-t-il ? Parfois, il peut s’agir d’appels, d’envois par e-mail ou de chat en direct.

Alors, pour considérer le site comme l’un des casinos en ligne sûrs, certaines choses doivent se produire. Avant tout, le service client doit être indolore et doit pouvoir répondre à toutes vos questions. A cela s’ajoute la rapidité et l’authenticité de l’information recherchée.

Étape 6 : Essayez de retirer des fonds

C’est probablement l’étape la plus importante. Dans tous les cas, le site doit toujours payer vos retraits dans le délai indiqué. En effet, s’il souhaite que vous le recommandiez en tant que casino en ligne sûr, ce point est le premier à satisfaire.