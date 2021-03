Romance – Un recueil de la collection Pataquès

Romance est un nouveau recueil de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, paru en février 2021. Une bande dessinée d’Elric qui reprend les codes du genre, tout en les parodiant, pour présenter des histoires courtes, à l’eau de rose, mais plutôt crues et hilarantes.

Une jeune femme blonde est songeuse. Elle pense et se pose des questions. Sortir avec un aveugle est troublant… Elle pense à lui, elle le trouve magnifique. Mais lui, que peut-il dire sur elle ? Puis, elle pense qu’il ne peut aimer que son âme…

Un homme et une femme s’embrassent tendrement. Pendant long baiser, lui pense que cette fille est géniale. Puis sa pensée évolue, il pense également que ses potes vont le chambrer… Enfin, il se demande comment il va pouvoir demander à sa copine de s’épiler la moustache !?

Une femme se confie à un homme, une larme coulant sur sa joue. Elle explique que parfois elle se sent oppressée. Un bref instant passe. L’homme lui demande si, sinon, tout va bien…

Ainsi de suite, en trois cases tout est dit. C’est simple, c’est efficace, c’est moqueur, et plus parfois, et tellement plaisant ! De courts strips qui reprennent les codes des comics de romance, le mouvement éditorial américain, que tout le monde connaît plus ou moins. Ici on se moque, tout en présentant de jolis personnages, la romance en prend un coup et tout devient un peu plus contemporain. En effet, les échanges, les pensées et les envies vont différer de ces années 50. Les histoires mièvres sont bousculées par les pensées et les paroles des personnages qui se font moins romantiques. La bande dessinée, au petit format carré, est réellement plaisante, amusante et drôle, avec ce fond romanesque, ce graphisme percutant et parfait, qui va plus ou moins se briser avec ces personnages au langage et aux intentions contemporaines.

Romance est un nouveau titre de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, qui vient se moquer et détourner les belles histoires d’amour, avec ces personnages élégants, en démontrant une autre façade plus moderne, avec un langage et des pensées moins raffinés.