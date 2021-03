Meilleures applications de paiement mobile à utiliser sur les sites de jeu

Les applications de paiement ont été créées dans le but de faciliter n’importe quel paiement effectué depuis un smartphone ou une tablette.

La tendance imposée par la Covid-19 a poussé les uns et les autres à s’adapter et à se tourner vers les jeux d’argent en ligne. Les applications mobiles qui permettent aux joueurs de faire leurs transactions dans un casino en ligne sont tellement nombreuses qu’il n’est pas évident de faire le choix. Nous vous proposons de découvrir les cinq meilleures applications mobiles pour les jeux en ligne.

Apple Pay

Apple Pay est l’application de paiement mobile développée par Apple. Il va de soi qu’elle ne fonctionne que sur des terminaux mobiles qui fonctionnent sous iOS. Elle incorpore parfaitement les cartes de crédit à l’instar de Visa et Mastercard. Comme les autres applications de ce type, Apple Pay facilite les transactions d’argent des joueurs.

Google Pay

Google Pay est un moyen sûr, rapide et simple qui permet aux joueurs de régler leurs transactions d’argent sur un smartphone android. Il est l’outil parfait pour faire des dépôts ou des retraits dans son compte joueur sans aucune difficulté. Il est intéressant de noter que cette application accepte très bien les cartes de crédit comme les cartes Visa ou la Mastercard.

Payconiq

Une fois Payconiq installée sur un terminal mobile, les joueurs peuvent s’en servir pour approvisionner leurs comptes en toute simplicité et en toute sécurité. Une fois que la transaction est validée, il faudra attendre quelques secondes pour recevoir un message de confirmation.

PayPal

Paypal est l’un des modes de paiement les plus faciles, les plus rapides et les plus sécurisés pour effectuer des transactions d’argent. Ceci est valable pour les dépôts et retraits dans les casinos en ligne. Elle est à la pointe de l’intelligence artificielle et de la technologie, ce qui l’aide à considérablement réduire les éventuelles fraudes.

Garmin Pay

Garmin Pay est une application de paiement mobile qui se sert des codes de transaction ainsi que des numéros de cartes spéciales pour gérer les paiements dans les casinos en ligne. Elle est facile à utiliser, rapide et sécurisée. Les numéros de cartes des joueurs ne sont pas stockés sur leurs terminaux, mais plutôt sur les serveurs ultra sécurisés de Garmin.

Conclusion

Vous n’avez plus besoin de perdre le temps à chercher quelle application mobile vous devez utiliser pour gérer vos transactions d’argent dans un casino en ligne. Dans cet article, vous avez pu découvrir les cinq meilleures applications de ce type. Que vous fonctionniez sous Android ou iPhone, il y a forcément de quoi vous satisfaire. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et à profiter de la belle expérience qui vous sera offerte.