Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont actuellement parmi les offres les plus intéressantes pour l’investissement en capital.

Les prix de la plupart des principales monnaies virtuelles ont considérablement crû au cours des derniers mois et les perspectives pour l’avenir immédiat semblent également très prometteuses. Évidemment, cependant que la première question qu’un investisseur potentiel devrait se poser est de savoir comment acheter de la crypto-monnaie et laquelle des nombreuses plates-formes d’investissement disponibles choisir?

Ce choix sera vraiment important car différentes plates-formes d’investissement dans les crypto-monnaies offrent souvent des fonctionnalités très différentes et des mécanismes de fonctionnement différents. Les différences peuvent concerner à la fois l’offre d’actifs d’investissement disponibles et le montant des commissions, les méthodes de paiement disponibles ou, enfin, les stratégies d’investissement prêtes à l’emploi. Aussi, si vous avez besoin d’un échangeur crypto, plus d’information sur le site https://godex.io/ru/ en cliquant sur le lien. Dans ce texte, examinons de plus près trois plates-formes assez connues qui vous permettent d’investir dans des bitcoins et d’autres monnaies virtuelles. Grâce à lui, vous apprendrez comment commencer à investir dans des plateforme crypto-monnaies, comment acheter votre premier bitcoin en toute sécurité et quelle plate-forme choisir. Si vous avez besoin d’un échange fiable de crypto-monnaie, alors vous êtes au bon endroit. Godex est l’une des plates-formes qui prend soin de la sécurité des clients et vérifie soigneusement chaque investisseur. Cela signifie que l’enregistrement nécessitera, entre autres, une preuve de notre identité.

Comment investir dans la crypto-monnaie et d’autres actifs via Godex?

Tout d’abord, nous devons créer un compte et choisir le statut d’investisseur qui nous intéresse (vous pouvez choisir: investisseur indépendant, commerce de copie et investisseur populaire). La plate-forme nous demandera ensuite de fournir nos données personnelles. L’étape suivante consiste à confirmer votre identité. À ce stade, vous devrez envoyer une plate-forme de numérisation ou une photo de votre carte d’identité ou de votre passeport. Durant l’étape suivante, il sera nécessaire de confirmer notre adresse de résidence. À cet égard, Godex accepte les types de documents suivants: • Courriers envoyés à nous dans la commune ou l’administration urbaine • Document contenant le calcul de l’impôt sur le revenu • Factures, par exemple, sur internet, téléphone, électricité ou gaz • Extrait à partir de notre compte bancaire ou carte de crédit (si le document indique notre adresse) • Contrat de location d’un bien immobilier • Document délivré par notre employeur. Après une vérification de nos données personnelles et du lieu de résidence, nous pouvons commencer à investir dans des crypto-monnaies, et dans des contrats d’échange de devises étrangères, des contrats sur la base de crypto-monnaies, matières premières et indices boursiers.

Les avantages les plus importants de Godex: