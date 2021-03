Elles, le premier tome, La nouvelle(s)

La nouvelle(s) est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Le Lombard, intitulée Elle, paru en à paraître ce mois de mars 2021. Une bande dessinée de Kid Toussaint et Aveline Stokart, qui aborde le sujet de la construction de la personnalité.

Une jeune fille est attachée, dans une cellule noire. Elle est en lévitation, avec des chaînes aux poignées. Elle semble expliquer qu’elle ne pourra pas être retenue ici éternellement et finit par briser les chaînes. A côté des escaliers du collège, quatre jeunes gens discutent. Ils regardent une nouvelle qui vient d’arriver et discutent de la jeune fille dont Otis parle depuis dix minutes. Maëlys le rappelle à Line, un peu tête en l’air, et met sa main sur la bouche de Farid. Otis la trouve jolie, mais ses amis ont vite fait de lui rappeler que tout ce qui est vaguement féminin est toujours plutôt joli, pour lui ! Alors qu’ils tentent de s’expliquer, tout le monde se tait, lorsque la nouvelle passe devant eux. Les commentaires reprennent rapidement lorsque celle-ci est passée derrière eux. Mais elle est juste derrière et leur rappelle gentiment que ça a sonné et qu’ils vont être en retard…

L’histoire est plutôt intéressante, originale et plaisante, avec ces adolescents qui se rencontrent, se découvrent. Une amitié à venir qui va être bousculée par les personnalités diverses de cette nouvelle élève. En effet, Elle dévoile des personnalités différentes suivant les situations et les émotions, ainsi un jour elle peut être une excellente amie et à la minute d’après une véritable peste, ou une jeune fille trop timide, ou encore un véritable clown qui ne veut qu’amuser les autres. La bande dessinée semble ainsi dévoiler une quête identitaire particulièrement éprouvante pour la jeune héroïne, qui est pourtant bien accompagnée par ses nouveaux amis. Une intrigue se détache autour de sa naissance, pour lui permettre, peut-être d’en savoir plus. Le récit est bien découpé, parfois drôle, touchant et surtout captivant. Le dessin est beau, avec un trait fin, fluide, vif et moderne, et des personnages expressifs.

La nouvelle(s) est le premier tome de la nouvelle série pour adolescents, Elles, des éditions Le Lombard, qui présente une intrigue bien menée, une héroïne aussi fascinante qu’inquiétante, mais aussi attachante, comme ses nouveaux amis qui vont tenter de l’aider dans sa quête identitaire.