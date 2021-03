Comtesse du Barry nous régale de mets gourmands pour Pâques

Alors que Pâques approche à grands pas, nous nous sommes intéressés à sélection proposée par Comtesse du Barry dont nous suivons l’actualité depuis plusieurs années. Au programme des produits chocolatés, ainsi que quelques mets salés pour un repas des plus gourmands en ce jour de fête familiale.

L’œuf en porcelaine : l’édition 2021 pour Pâques

Comme chaque année, Comtesse du Barry propose son superbe œuf en porcelaine garni de délicieux chocolats. Et la version 2021 est tout aussi réussie que les précédentes. Fidèle à la tradition venue des Tsars, la marque a misé sur un look romantique et fleuri aux couleurs pastel. L’œuf referme des chocolats au lait et noir fourrés de praliné. Un écrin collector qui fera une belle idée de cadeau décoratif. Pour information, il existe aussi un œuf gourmand prestige de 250 grammes dédiés aux amoureux de chocolat. Une 17ème édition très joliment décorée avec ces feuillages bleus et gris argenté.

Prix : 21,90 € les 112 g / 39,90 € les 250 g

Nouveautés chocolatées Comtesse du Barry

Nous sommes toujours ravis de goûter aux nouveautés Comtesse du Barry tels que les « Billes de chocolat au lait à la nougatine » qui sont délicieuses. Cela change un peu de ce que la marque nous a proposé jusqu’à maintenant. De petites bouchées gourmandes, croquantes et fondantes à la fois. Elles sont petites par la taille, mais riches par le goût. Nous avons apprécié son écrin sous forme de ballotin qui s’apparente à de la toile de Jouy avec ces personnages entourés de décors et paysages en tous genres. Un côté romantique qui change de l’ordinaire et qui fera une belle idée de cadeau également.

Prix : 5,50 € les 100 g

Comtesse du Barry pense aux amoureux de salé

Et pour un repas de Pâques dignement réussit, Comtesse du Barry a pensé à une sélection de mets salés tels que le « Mitonné de cuisses de canard du sud-ouest, sauce forestière au jus de truffe », ainsi que le « Filet mignon de porc en médaillon confit à la graisse de canard ». Ou encore les « Paupiettes de veau aux champignons ». Soit, plusieurs recettes pour ravir le palet des hôtes et de leurs invités entre deux chasses aux œufs.

Comtesse du Barry ne manque pas une occasion de nous régaler lors des fêtes ainsi que toute l’année grâce à son catalogue de produits variés. Que vous soyez adeptes de mets sucrés ou salés, vous trouverez forcément votre bonheur. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil dès maintenant pour établir votre menu du repas de Pâques.