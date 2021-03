Comment payer moins cher son assurance auto jeune conducteur ?

En assurance auto, les jeunes conducteurs comptent parmi les assurés les plus pénalisés au niveau des tarifs. On entend par « jeunes conducteurs » les titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans, mais aussi les automobilistes qui n’ont pas été assurés depuis plusieurs années. Dans les deux cas, les assureurs considèrent qu’ils représentent un risque supérieur, en raison de leur manque de pratique de la conduite. C’est pourquoi ils se voient appliquer une cotisation plus élevée que la moyenne, appelée « surprime ». Toutefois, la comparaison en ligne, et quelques astuces, comme le choix de votre premier véhicule ou l’option du conducteur secondaire, peuvent permettre de passer ses premières années au volant sans se ruiner.

Passer par la conduite accompagnée

La surprime représente un véritable budget pour un conducteur novice : la majoration atteint en effet jusqu’à 100% du prix « classique » d’une assurance auto la première année : la cotisation d’assurance est doublée par rapport à celle d’un conducteur confirmé.

Pour évier cette surprime, la première astuce est de passer par la conduite accompagnée (aussi appelée « formation anticipée »). Les assureurs considèrent qu’ils ont déjà davantage d’expérience au compteur, et une surprime moitié moins élevée est donc appliquée.

Le choix de la formule et du véhicule

La formule d’assurance choisie a aussi un impact sur votre cotisation. La plupart des jeunes conducteurs souscrivent généralement une assurance auto au tiers (ou « responsabilité civile »). C’est la couverture minimale imposée par la loi, et donc aussi la moins chère : elle vous permet seulement d’être couvert en cas de dommages corporels ou matériels infligés à une tierce personne.

Pour visualiser les différentes formules, la comparaison en ligne vous offre un réel avantage : celui de pouvoir ranger les offres de la moins chère à la plus chère. Vous pourrez ensuite sélectionner, si vous le souhaitez, les plus économiques, en étant attentif aux garanties proposées. Vous pouvez généralement vous tourner vers des formules qui vous couvrent moins si votre automobile a déjà un certain âge, ou si son stationnement est sécurisé.

Le choix de votre premier véhicule va lui aussi avoir une incidence sur la facture. En règle générale, moins la voiture a de valeur, plus il vous sera proposé des tarifs bas. Pour s’assurer à moindre frais en tant que jeune automobiliste, opter pour un modèle d’occasion est donc souvent judicieux.

Enfin, pour diminuer encore le poids de la surprime, vous pouvez également vous déclarer en tant que conducteur secondaire sur le contrat d’un proche (parents, concubin ou concubine…). C’est la formule la plus économique qui soit, puisque le paiement de la cotisation revient au conducteur principal.