Maison des mèches : La marque de Tissage brésilien 

Nous avons récemment eu l’occasion de découvrir la marque Maison des mèches qui est spécialisée dans la vente d’extensions en cheveux 100% naturels. Leurs mèches brésiliennes sont réputées pour leur qualité et leur longue durée d’utilisation.

La qualité avant tout !

Cette entreprise française est née en 2019 et s’est fait connaître très rapidement parmi les adeptes du tissage brésilien. La marque propose une vaste gamme d’extensions en différentes textures : cheveux lisses, bouclés, frisés, afro, répondant à tout type d’exigence. Vous aurez le choix parmi des couleurs très tendance, comme la technique de coloration ombré hair ou le tie and dye. Chaque femme pourra facilement trouver des extensions à son goût pour changer son look. Il faut savoir que la pose de mèches naturelles permet d’apporter longueur et densité aux cheveux.

Mais ce qui a donné un véritable coup de pouce à leur succès, ce sont les perruques indétectables Lace Wig. Il faut dire que les Lace Wigs suscitent un intérêt réel parmi les jeunes car le résultat est totalement indétectable et cela permet de révolutionner son look sans toucher à ses cheveux.

Le plus de l’enseigne: un service client à l’écoute pour répondre aux besoins capillaires de chacun et une livraison express en 24H en France gratuit sans minimum d’achat, avec possibilité d’échange ou de remboursement. Pas étonnant qu’en quelques années la marque a su se démarquer de la concurrence.

Comment faire un tissage brésilien ?

La pose de mèches brésilienne s’effectue dans un premier temps par le tressage de vos cheveux. Ils sont tressés en formant des lignes sur lesquelles on fixera les extensions. Ces dernières peuvent être tressées à l’aide d’un fil et d’une aiguille afin de s’assurer du bon maintien des extensions. Si la pose de tissage est bien faite, le résultat sera vraiment naturel ! Vous pourrez garder la pose de votre tissage brésilien entre 6 et 8 semaines et vous réveiller chaque matin avec des cheveux toujours au top!

La marque française Maison des mèches a su nous séduire par son expertise forte qui répond aux besoins de consommateur : des tissages brésiliens d’une qualité irréprochable et des accessoires pour l’entretien de cheveux au meilleur prix. Comme publié sur Instagram (la_maison_des_meches), dans chaque commande il y a toujours un petit cadeau pour faire plaisir et vous surprendre. Leurs followers en sont ravies ! Chaque mois des nouveaux modèles de tissage brésilien sont proposés dans leur boutique en ligne. Nous continuerons de suivre ses nouveautés avec grand plaisir !