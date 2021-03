Foucher Paris : Coffrets de chocolats délicieux illustrés par Cyril Destrade

Vous savez à quel point nous raffolons de chocolats à la rédaction. Nous ne loupons jamais une occasion de faire de belles découvertes notamment pour Pâques. Et c’est pour Foucher Paris que nous avons eu un coup de cœur. À cette occasion, la marque propose d’élégants coffrets en aquarelle illustrés par le talentueux peintre Cyril Destrade. Charmés par l’une de ces pièces, nous avions envie de vous parler plus longuement de la collection.

Foucher Paris : une histoire de famille

Comment avons-nous pu passer à côté de la marque Foucher Paris alors qu’elle est présente depuis plus de 200 ans ? Fondée en 1819 par Louis-Aubin Foucher, elle se démarque par son histoire familiale et sa passion des illustrations d’antan qui font toute la différence. Depuis quelques années, le 1er chocolatier français mise sur l’esthétique de ces coffrets qui en font une idée de cadeau authentique. Plus de 40 illustrations historiques ont été rééditées et sont disponibles dans les boutiques.

Quand Cyril Destrade sublime les coffrets Foucher Paris pour Pâques

Que dire si ce n’est : waouh ! Pour cette nouvelle collaboration, la Maison Foucher a fait fort. Cyril Destrade réussit à représenter les fêtes de Pâques avec poésie grâce à ses aquarelles absolument adorables. On retrouve de douces touches de couleurs festives, une poule qui contemple un panier rempli d’œufs en chocolat. Des œufs qui volent dans le ciel à la recherche d’une bouche gourmande pour les déguster. Une illustration adorable qui va plaire aux petits et aux grands gourmands que nous sommes.

Les chocolats Foucher Paris : chasse aux œufs et pêche gourmande

Si les illustrations sont plus que réussies, il faut quand même avouer que le goût des chocolats surpasse le tout. À l’intérieur du coffret, nous retrouvons des mini-chocolats en forme de poules, de canetons, d’œufs, de cloches ou encore de crustacés. De petits moulages au praliné enrobés de chocolat au lait, de chocolat noir ou d’un mix des deux. Et pour info, il est également possible de créer sa propre composition en ligne, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel.

Moulages traditionnels Foucher Paris pour Pâques

Les plus petits ont aussi le droit de déguster de bons chocolats. Aussi, la marque propose des moulages plus traditionnels avec un décor de poisson plat garni de crustacés chocolatés. Sans oublier les pièces sous forme de lièvre, d’œuf, de chouette ou encore de lapin.

Vous l’aurez compris, nous sommes ravis d’avoir pu goûter aux chocolats Foucher. Nous sommes conquis par les illustrations de Cyril Destrade qui se démarquent complètement de tout ce que l’on peut voir dans le commerce. Une belle idée de cadeau à faire à ses convives pour Pâques !