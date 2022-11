Belledonne – Des calendriers de l’Avent Bio pour petits et grands

Belledonne, est une marque française, un chocolatier qui présente deux calendriers de l’Avent, pour les petits et les grands gourmands. Deux jolis coffrets, l’un pour les adultes, sobre, élégant et lumineux, et l’autre pour les enfants, avec une scène plus pétillante et amusante, pour patienter, dans la gourmandise, jusqu’à Noël.

B elledonne, qui a pour slogan « Nourrit la vie », est une marque française bio, qui depuis 1991, qui n’a jamais cessé de se développer, pour proposer aujourd’hui de belles gammes de produits. Des produits, bons, sains et bio, comme des biscuits, cookies, chocolats, pâtes à tartiner, fruits secs enrobés… Des expériences gustatives saines, à partager et à savourer, et encore plus en ces périodes de fêtes !

Pour patienter jusqu’à Noël, Belledonne présente deux calendriers de l’Avent, pour les adultes et pour les enfants. Celui pour les grands est sobre et élégant, avec une belle illustration féérique. Le coffret propose cinq recettes de chocolat noir, proposant une expérience de dégustation, avec un chocolat fin par jour. Des conseils accompagnent ces dégustations, pour mieux comprendre et savourer les bouchées.

Le calendrier de l’Avent, pour les enfants, est tout aussi fabuleux. Il présente un bel univers polaire, avec d’adorables animaux. Le coffret propose de déguster, chaque jour de fabuleuses bouchées de chocolat au lait, de chocolat blanc, une barre au chocolat, des billes de chocolat… De jolies bouchées, fondantes, croquantes, mais surtout savoureuses et réconfortantes à retrouver chaque jour. Mais le coffret va plus loin encore, avec, au dos des cases un quiz ludique et pédagogique. Une manière de sensibiliser les enfants à la nature et plus spécifiquement, aux animaux polaires. Au dos du calendrier de l’Avent, se trouve un plateau de jeu à compléter, avec cinq animaux à découper, sur le devant. L’attente est gourmande et ludique, parfaite pour se mettre dans l’ambiance de Noël !

Belledonne Nourrit la vie est une marque française, qui propose, entre autres choses, de savoureux chocolat bio. Des bouchées gourmandes, pour petits et grands à retrouver dans deux magnifiques calendriers de l’Avent, à offrir, pour patienter dans la gourmandise, et un peu plus, jusqu’à Noël.

