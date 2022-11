DinosArt – Des kits créatifs pour décorer les chambres

DinosArt est une marque protégée de Tween Tean Inc., compagnie québécoise, qui a créé Nebulous Stars. Un monde de dinosaures composé de plusieurs kits créatifs, de décorations, pour les chambres des enfants, premiers fans des dinosaures, qui pourront exprimer leurs talents artistiques.

DinosArt est une nouvelle marque, qui invite à plonger dans l’univers fascinant et passionnant des dinosaures. Pour les artistes et collectionneurs, il y a quelques jolis kits créatifs à découvrir, pour notamment exprimer ses talents, ou les développer. Les fans, petits et grands, vont être enchantés de découvrir ces superbes et impressionnantes créatures, à travers des expériences et activités de qualité.

La marque présente déjà une tablette lumineuse à dessin, pour reproduire les croquis d’incroyables créatures. Elle est très pratique pour décalquer et les enfants affineront ainsi leurs traits à chaque dessin. Il y a aussi un coffret, avec deux globes lumineux à constituer, et à personnaliser. Egalement des tableaux à textures sont à réaliser, des mobiles pour fenêtre sont à assembler, des figurines sont à peindre et un agenda secret permettra de noter tout !

France Net Infos a pu découvrir deux de ces coffrets d’activités, à commencer par les mobiles pour fenêtre, ou encore appelé attrape-soleil. La belle boîte propose de créer, pour les enfants à partir de 7 ans, trois mobiles pour fenêtre, en forme de dinosaure. Le coffret se compose de tout le nécessaire pour réaliser l’activité suggérée. Il y a 9 pièces prédécoupées prêtes à peindre, 5 couleurs de peinture à vitrail, un pinceau, de la corde, 3 ventouses et une fiche sur un dinosaure, à collectionner, ainsi qu’une fiche avec les instructions. Les instructions sont claires et illustrées, en couleurs, pour reproduire parfaitement le mobile coloré, avec les dinosaures. Les enfants sont ravis de mettre en couleurs les créatures, puis les installer sur à leur fenêtre, pour une jolie déco.

Le deuxième coffret à découvrir, et offrir, est une figurine à peindre. Plusieurs figurines, donc plusieurs boîtes, sont présentées, et à collectionner. Les créatures sont superbes, blanches, avec seulement les yeux colorés. La boîte est belle et présente, encore une fois, tout le nécessaire, pour réaliser parfaitement l’activité. Le coffret se compose donc d’une figurine blanche, de six petits pots de peinture acrylique, de deux pinceaux, d’un bâtonnet en plastique et des instructions. Les instructions sont, encore une fois, claires, en pas à pas illustrés, pour que les enfants à partir de 7 ans, puissent créer seuls. Le bâtonnet, pour ceux qui se pose la question, permet de tenir la figurine, tout en peignant tout autour, sans s’en mettre sur les doigts !

DinosArt est une nouvelle marque fabuleuse et assez complète, invitant les enfants, petits et grands fans, à retrouver l’univers fabuleux des dinosaures. Ces créatures fascinantes, que l’on retrouve beaucoup actuellement et qui s’inscrivent dans la tendance, depuis quelques années. Des animaux préhistoriques gigantesques à créer, mettre en couleurs, entre autres, à travers des activités ludiques et créatives. Des coffrets complets et de qualité à placer au pied du sapin de Noël !

