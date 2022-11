Princesses du monde – Ed. Auzou

Princesses du monde est un très bel album, de Carole Bourset et Kelly Anne Dalton, paru aux éditions Auzou, en octobre 2022. Un livre, comme un cadeau, avec deux rubans de satin qui permettent de le fermer, présentant quinze princesses à découvrir dans leur monde enchanté.

Pour ouvrir le bel ouvrage, il faut défaire le nœud qui relie les deux morceaux de la couverture, fait par deux rubans de satin. Le livre débute avec une belle et grande illustration, présentant une porte et une princesse. La page sur laquelle est représentée la porte, invite à ouvrir, et à découvrir. Ainsi, derrière cette porte, la page s’ouvre en grand pour laisser apparaître un texte, une histoire. C’est la princesse Kimiko qui est présentée, fille de l’empereur Itô. C’est au pays du soleil levant que ce récit vient conter l’histoire de cette première princesse, dont le père ne voulait pas la voir quitter le palais et ni de suivre un quelconque époux…

Ainsi de suite, le beau livre, assez grand également, présente, à chaque double page, dont l’une se déplie, une princesse. Quinze princesses du monde sont ainsi à découvrir, de tous horizons, pour une invitation au voyage, et de découvertes fantastiques. Des princesses bien différentes, qui vont vivre des histoires et aventures différentes, marquant plus ou moins les jeunes lecteurs et lectrices. La mise en page est travaillée et sublime, avec ces portes à ouvrir, pour découvrir les palais de chacune, ainsi que de merveilleux royaumes. Les portraits des jeunes femmes, sont sur l’autre page. Les textes sont simples, plaisants, présentant différents univers fascinants et fantastiques. Le dessin est somptueux, avec un trait fin, délicat, accompagné de belles couleurs, pour captiver les regards.

Princesses du monde est un bel ouvrage, un livre sublime, paru aux éditions Auzou. Un recueil fabuleux, comme un cadeau, qui présente quinze princesses, leur histoire et leur univers enchanté. Un livre merveilleux et beau, qui trouvera facilement sa place au pied du sapin de Noël.

