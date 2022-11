Tes premiers mois – Ed. Delcourt

Tes premiers mois est un récit autobiographique, de Christophe Bataillon, paru aux éditions Delcourt, dans la collection hors collection, en octobre 2022. Une petite bande dessinée touchante et drôle, qui présente un papa seul, un chagrin d’amour et de belles découvertes.

Ils l’ont tellement voulu, ils l’ont tellement attendu… Il est arrivé, un jour de février. Le petit Pablo est né. Les premiers mois après la naissance de Pablo, tout ne s’est pas passé exactement comme prévu. D’ailleurs, rien ne se passe jamais exactement comme prévu ! Il y a eu un chagrin d’amour… Lors de ces premiers mois, le papa était très heureux, mais très triste en même temps. Ils étaient seuls, tous les deux. Pablo passait de bras en bras, une fois chez maman, une fois chez papa. Christophe était en colère ! Les premiers mois de Pablo, ils ont beaucoup déménagé. Ils ont fini par trouver un appartement rien que pour eux deux. Ils ont emménagé. Parmi les cartons, Pablo semble faire ses premiers pas… Dans ce petit appartement, Pablo a eu sa chambre et papa le salon… Il arrivait aussi que papa finisse dans le lit de son fils.

Il y a très peu de texte et de dialogue dans ce petit album plein de tendresse, et parfois drôle. La bande dessinée raconte l’histoire d’amour entre un père et son jeune fils. Une histoire quelque peu bouleversée, car ils ne sont que tous les deux, suite à un chagrin d’amour. Alors, pour le papa, il va falloir surmonter cela, plus le confinement. Il se découvre père, accompagne son fils dans les découvertes quotidiennes, à travers des scènes pleines de tendresse. Il y a aussi quelques situations amusantes, qui font sourire. Le récit est touchant, tout en pudeur, simple et magnifique à la fois. De tendres moments passés à deux, pour s’éveiller, se reposer, grandir, partager… Le dessin est simple, plutôt rond, avec un choix de couleurs restreint.

Tes premiers mois est un récit autobiographie, de la collection Hors collection, des éditions Delcourt. Un petit album touchant et drôle, tout en délicatesse et en surprise, proposant un quotidien fait de partage, de découvertes, de tendresse, d’échanges…

