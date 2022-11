La raconteuse d’histoires Toniebox en tête de liste pour Noël

Les enfants fous d’histoires, de chansons et de comptines seront heureux de découvrir la raconteuse d’histoires Toniebox sous le sapin de Noël. Et pour les surprendre davantage, il suffira de choisir les Tonies en rapport avec leurs héros de dessins animés préférés : La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, Le Petit Nicolas, Ladybug, La Pat’Patrouille et bien d’autres.

Toniebox : Une raconteuse d’histoires pas comme les autres

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Toniebox, il s’agit d’une boîte audio carrée, au design ergonomique, qui diffuse diverses histoires à l’aide d’un Tonie personnalisé à déposer au centre de l’enceinte. Cela va permettre aux enfants de découvrir les aventures associées à ce compagnon durant 90 minutes. Et ce n’est pas tout, puisqu’il est également possible pour les parents de s’enregistrer lorsqu’ils racontent une histoire. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur votre espace mytonies.com ou via l’application gratuite mytonies. La Toniebox, c’est aussi l’occasion de faire moins d’écran et de profiter d’une multitude d’histoires, puisqu’il existe un nombre incroyable de Tonies dans des thèmes bien variés, facile donc de trouver son bonheur.

Nos Tonies préférés à rajouter sur la liste au Père Noël

Qui dit Toniebox dit forcément Tonies, ces petits compagnons magnétiques en plastique peints à la main absolument adorables. Mais alors, lequel choisir ? Pour commencer, nous vous invitons à découvrir la liste des compagnons proposés, en vous rendant sur le site officiel. En attendant, nous avions hâte de vous présenter nos favoris du moment, c’est parti !

Elsa de La Reine des Neiges

Eh oui, sans grande surprise, la Reine des Neiges arrive en tête de nos coups de cœur. Le Tonie est en tout point réaliste, avec une Elsa au regard triste et perdu, vêtue de sa superbe robe. Les enfants vont écouter l’histoire audio du dessin animé durant 10 minutes. Cerise sur le gâteau, ils pourront également chanter sur leurs titres préférés du film, à savoir : Je voudrais un bonhomme de neige, Le renouveau, L’amour est un cadeau et bien sûr, Libérée Délivrée. Nous avons été agréablement surpris par la qualité du son notamment pour les chansons. Les fans (et nous savons qu’ils sont nombreux) de la Reine des Neiges vont se régaler !

Mes Comptines Préférées de Noël

Le Tonie est en forme de pingouin vêtu d’un bonnet rouge et d’un cadeau entre les mains va apporter de la magie durant la période de Noël. Il fait d’ailleurs partie de ceux qu’il serait bon d’offrir avant Noël pour chanter en chœur durant tout le mois de décembre. Car ici, il est question de découvrir 18 chants de Noël, soit 45 minutes d’écoute environ. Cela va permettre aux enfants de chanter leurs comptines préférées, à commencer par Mon beau sapin, Il est né le divin enfant et Douce nuit, pour les plus connues. Sans oublier, Noël blanc, Les anges de nos campagnes, Noël Russe ou encore L’as-tu vu.

La magie de Disney

Nombreux sont les Tonies qui représentent tous ces héros que les enfants ont le plaisir de retrouver dans leurs dessins animés Disney préférés. Il faut bien reconnaître qu’il règne une magie incroyable autour de chaque histoire, et il est très facile de s’attacher aux personnages.

Parmi ceux que nous avions envie de vous présenter, il y a d’abord les dessins animés dits classiques, à commencer par Cendrillon, raconté ici par Catherine Deneuve. On retrouve bien la magie du conte, autour des douces mélodies présentes dans le film. Mais aussi, toute cette ambivalence propre à l’histoire de l’héroïne qui désespère de se faire une place au royaume, alors qu’elle a tout d’une princesse. Il y a aussi Le livre de la Jungle qui promet de faire rire, de s’amuser et de danser. Notamment grâce aux chansons entrainantes connues de tous : Il en faut peu pour être heureux ou encore La patrouille des éléphants. Et bien sûr Mowgli, ce petit être attachant que l’on a juste envie de protéger.

Enfin, il y a l’intrépide Raiponce, qui possède un charme fou et une chevelure magique, avec en prime les meilleures chansons du dessin animé : Où est la vraie vie ?, Je veux y croire ou encore J’ai un rêve. Sans oublier Le Roi Lion, Aladin ou encore Cars. Enfin, les tout-petits ne seront pas en reste, puisqu’ils pourront écouter les aventures de Peppa Pig, La Pat’Patrouille, Didou, Winnie l’Ourson et Maya L’abeille.

La Toniebox est une raconteuse d’histoire audio qui ne cesse de proposer de nouveaux Tonies aux enfants friands d’histoires. Ils vont se laisser porter ou surprendre par des histoires qu’ils n’ont peut-être jamais entendues. Et se faire un premier avis sur le dessin animé en question avant de le voir sur grand écran.

