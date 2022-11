Ma petite sorcière – Éditions Gallimard Jeunesse

« Ma petite sorcière » est un album de Michelle Robinson, illustré par Briony Mary Smith, la talentueuse créatrice de « Mon amie la licorne », déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires. Ici, nous faisons la connaissance de Nina, une sorcière au minois craquant qui doit réaliser sa première potion magique. Aidée par sa maman, elles décident d’aller chercher de drôles d’ingrédients à bord de leur balai volant, sensations garanties !

« Ma petite sorcière » : De la magie dans l’air…

Nina est une sorcière adorable, pressée de créer sa première potion magique. Pour ce faire, elle va avoir besoin de plusieurs ingrédients à glisser dans son chaudron. Sa maman décide de lui venir en aide, en lui proposant d’aller faire les courses, et c’est alors qu’elles enfourchent leur balai. Elles vont se retrouver en immersion dans des univers complètement différents les uns que des autres : dans le ciel à la recherche d’éclairs puissants, en pleine nature pour capturer libellules, plumes de phénix et cérumen de chouette géante. Elles passent par des moments peu ragoûtants, mais ne lâchent rien pour autant : cervelle de zombie, poils de troll poisseux. Et il ne faut pas oublier d’aller sous terre également, à la recherche de poudre de momie et de dents de vampire. Une fois rentrées chez elles, elles mélangent tous les ingrédients et Nina récite son tour de magie. Sauf qu’elle se met à éternuer alors que ce n’était pas recommandé. Mais pas d’inquiétude, la petite sorcière regorge d’idées pour sortir de situations délicates.

Notre avis sur le livre

Nous aimons beaucoup l’univers de Briony May Smith et notamment ces deux petites sorcières sorties tout droit de son imagination. Et elles ont un physique bien à part, puisqu’elles ont un corps vert, sans oublier ce sourire aux lèvres permanent qui fait que l’on s’attache très vite à elles. L’histoire est simple, bienveillante. On ressent bien cette complicité entre mère et fille, c’est adorable. Les images sont superbes, les couleurs sont nombreuses et pour autant douces, un peu pastel. Elles décrivent parfaitement ce qu’elles sont en train de vivre : la recherche d’ingrédients plus saugrenus les uns que les autres. Les enfants en recherche de magie vont se régaler, ils vont en prendre plein les yeux.

« Ma petite sorcière » est un album illustré à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse.