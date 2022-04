La Toniebox chuchote de belles histoires à l’oreille de nos bambins !

Quelle joie de vous présenter la Toniebox, cette jolie boîte interactive raconteuse d’histoires pour les petits à partir de 3 ans. Grâce aux Tonies, ces figurines adorables qui l’accompagnent, elle va très vite s’imposer comme un indispensable du quotidien des enfants. Mais alors, comment fonctionne-t-elle ? Nous avions hâte de vous la présenter dans le détail, car elle fait clairement partie de nos récents coups de cœur de la rédaction !

Toniebox : Un compagnon à part entière !

La Toniebox va vite s’imposer comme un compagnon à part entière dans la vie de nos enfants. Elle va faire partie intégrante de son quotidien, cela ne fait aucun doute. Il faut dire qu’elle est intuitive, facile à utiliser, parfaite donc pour leurs petites mains. Elle interviendra facilement lors du rituel du coucher, autour d’histoires racontées par leurs héros préférés ou encore en pleine journée afin de profiter d’histoires courtes, ludiques, amusantes et… addictives !

Un design hyper attractif

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à faire une parenthèse sur son esthétisme. Mon premier coffret Toniebox est superbe, de forme carrée, il est proposé en 6 coloris : rouge, bleu ciel, vert pomme, rose, fuchsia et gris. Son tissu grainé imitation cuir est agréable au toucher, quant aux petits trous sur le devant qui représentent les oreilles du Tonies Créatif, ils rajoutent du pep’s au tout. Soit un objet au look minimaliste qui trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison.

Première étape : J’installe ma Toniebox

Et c’est à ce moment-là qu’intervient de rôle des parents : installer la Toniebox. Alors, contrairement à ce qui est stipulé sur le site officiel, l’installation n’est pas réellement un « jeu d’enfant ». Cela demande d’être minutieux, attentif à chaque détail. D’ailleurs, nous vous conseillons largement de vous fier aux explications fournies par l’application MyTonies (disponible sur IPhone et Android) qui sont plus parlantes que celles glissées dans le fascicule joint au coffret. Car de toute façon, pour utiliser la Toniebox, vous devrez télécharger MyTonies sur votre téléphone. Elle joue un rôle essentiel dans la diffusion des différentes histoires, nous en reparlerons par la suite.

La Toniebox est donc livrée avec un chargeur ainsi qu’un Tonie aux couleurs de la box. Dans un premier temps, il faut poser la box sur son socle de batterie, faire quelques manipulations sur les oreilles qui sont en fait des touches, se connecter au Wi-Fi et suivre les indications. Et voilà, votre Toniebox est prête à être utilisée, c’est parti !

Un Tonies déposé, une histoire racontée

Ah les Tonies, aussi mignons qu’addictifs. Ils vont devenir de vrais copains pour les enfants qui languissent de découvrir leurs aventures. Eh oui, car en les déposant sur le centre de la box, ils se mettront à parler, à raconter des histoires, bref à émerveiller les enfants qui ont soif d’aventures. Et parmi ceux que nous avons découverts, il y a le Tonie glissé dans le coffret. Il s’agit d’un Tonie Créatif, soit le Tonie que le petit et ses parents pourront faire vivre à leur guise. Et pour cela, plusieurs possibilités : l’enregistrement de notre voix pour la diffuser sur la Toniebox, la diffusion d’histoires gratuites proposée dans l’application.

Et si on veut changer d’histoire ?

Pas de souci, il suffit de changer de Tonie. Car oui, il y en a plein d’autres dans la boutique en ligne, également disponibles depuis l’application. Et parmi ceux que nous avons a-do-ré, il y a Maya l’Abeille plus adorable que jamais. Nous tenons d’ailleurs à préciser que les voix, qui jouent un rôle important dans le plaisir d’écouter des histoires, sont juste géniales. Les enfants vont très vite se sentir impliqués au point d’avoir parfois envie de retourner en arrière pour être sûrs de ne rien avoir loupé !

Plusieurs Tonies sont donc proposés. Il y a des classiques Disney pour s’imprégner de l’univers magique des comtes, de nombreuses comptines également. Pour les utiliser, il faut simplement les déposer sur le socle, télécharger leur contenu sur l’application et le tour est joué !

Les bienfaits de la Toniebox

En plus d’être ludique, la conteuse d’histoires possède bien d’autres qualités propices au bon développement des enfants. Pour commencer, elle leur permet d’être plus autonomes puisque une fois installée, elle est facile à utiliser. Elle va forcément solliciter leur imagination, les emmener ailleurs, loin de ce qu’ils vivent au quotidien. Leur permettre de développer leur vocabulaire, parfaire leur connaissance en terme de comtes, chansons, comptines, etc.

La Toniebox est une boîte à histoires audio absolument géniale que nous conseillons à tous les parents désireux d’intéresser leurs enfants à d’autres choses que les jouets, jeux, écrans, etc. Les petits auront l’impression de faire eux-mêmes partie de l’histoire qu’ils sont en train d’écouter. Nous ne sommes pas surpris qu’elle fasse déjà partie de la vie de millions d’enfants tant elle est réussie !