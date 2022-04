L’enfant secret – Un conte moderne aux éditions Rageot

L’enfant secret est un roman jeunesse, grand format, de Véronique Petit, paru aux éditions Rageot, en mars 2022. Un conte moderne, une histoire intrigante autour d’un enfant muet, entouré de mystères, un intrus qui va s’inviter au cœur d’une famille…

Vianney n’aimait pas rester seul dans la boutique, même si celle-ci était fermée à cette heure. Il n’avait pas à affronter le regard des clients tristes, comme les jours sans jeu vidéo… Le jeune garçon attendait derrière le bureau, sa console sur les genoux, car son père lui avait accordé dix minutes. Mais cela faisait déjà vingt minutes que Vianney attendait là. Une petite musique funèbre avertit le jeune garçon qu’il avait perdu sa dernière vie. Il poussa un soupir et repoussa sa console. Il n’arrive pas à se concentrer dans un endroit pareil. Vianney aimait observer les réactions des passants, à travers la devanture…

Le récit est surprenant, original et moderne, présentant une intrigue bien ficelée. Un mystérieux intrus va faire irruption dans la vie d’une famille. Un enfant caché et apeuré sorti d’un cercueil du magasin de pompes funèbres du papa ! L’enfant reste muet, laissant ainsi plusieurs doutes et options planés, quant à son passé. Le roman est très bien découpé, présentant une famille aux enfants attachants, aux caractères différents. Le récit est parfois drôle, avec ces enfants différents, mais aussi touchant, avec cet intrus perdu, triste, apeuré. La maltraitance est aussi au cœur de cette histoire intrigante, abordée avec justesse et délicatesse. Les chapitres sont très courts, plaisants à lire, adaptés aux jeunes lecteurs, pour une lecture aisée et plus fluide.

L’enfant secret est un roman jeunesse original et touchant, de Véronique Petit, paru aux éditions Rageot. Un conte moderne qui présente une histoire originale, qui mêle très bien suspense et émotions, au sein d’une famille de trois enfants très différents.

