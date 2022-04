Le 31 décembre 2021 le gouvernement a fait paraitre un arrêté visant l’interdiction de “la vente de fleurs et de feuilles aux consommateurs peu importe leur forme finale et qu’elles soient vendus brutes ou en mélange avec d’autres ingrédients pour la vente (cela comporte également des recettes types cookies ou brownies réalisées à base de fleurs de CBD“.

Le gouvernement précise toutefois que : “la culture, l’exportation ou importation et l’utilisation de type industrielle et à but commercial des variétés de cannabis dites Sativa L sont autorisées”

Les boutiques de CBD dans la tourmente

Cette action visant à interdire la vente de fleurs a mis à mal les acteurs du secteur. De nombreuses boutiques de CBD sont aujourd’hui présentent dans les grandes villes et ont d’ailleurs poussé comme des champignons. Fleurtant sur une loi mal encadrée il était possible de vendre des produits issus de la plante de chanvre (cannabis) et notamment des fleurs si le taux de THC (molécule psychotrope) était inférieur à 0.3%.

Aujourd’hui de nombreux gérants de boutiques de CBD se retrouvent avec des produits qu’ils ne pourront peut-être pas vendre, il faut souligner que pour la plupart d’entre eux les fleurs de CBDcontrairement aux autres produits comme l’huile de CBD, les gélules, etc … représente un chiffre d’affaires largement supérieur par rapports aux produits dérivés.

Pourquoi les fleurs de CBD sont-elles plus prisées que les autres produits ?

Alors vous vous posez peut-être la question pourquoi les fleurs de CBD sont plus prisées que d’autres produits par les consommateurs ? Personnellement je me suis aussi posé la question car comme est stipulé sur les descriptions des sachets de fleurs en boutique ou les descriptions sur Internet, les fleurs de CBD doivent être consommées en infusion EXCLUSIVEMENT.

Personnellement je ne savais que les personnes qui prenaient du CBD (dans mon entourage) étaient du coup des adeptes de thé ou tisane le soir … Mais ne soyons pas naïf. Quasiment toutes les personnes qui achètent des fleurs de CBD n’utilisent pas les fleurs pour réaliser des infusions mais plutôt pour les fumer.

Le CBD non nocif pour la santé pour l’OMS

Par contre l’OMS de son côté avait bien validé la consommation de CBD dans un but thérapeutique afin de soigner des maux et d’utiliser cette substance comme médecine alternative : https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/cannabidiol-(compound-of-cannabis)

Attention, je préfère rester très précis en parlant de médecine alternative. Beaucoup de personnes prennent du CBD sans forcément consulter leur médecin traitant.

Il faut bien comprendre qu’effectivement cette substance présente dans la plante de chanvre peut avoir des vertus bénéfiques sur différents maux et peut vous aider à mieux surmonter la douleur, le stress ou l’anxiété.

D’ailleurs, lors des traitements de cancers certains patients consomment du CBD pour mieux surmonter la chimiothérapie. Mais ce qui vaut pour une personne ne vaut pas forcément pour tout le monde en matière de médecine alternative et de produits dérivés au CBD.

Il est IMPORTANT de bien consulter des professionnels de la médecine avant de vous lancer dans la prise de produit de CBD parce que votre entourage vous l’a conseillé. En effet, la molécule pourrait avoir des effets néfastes selon votre traitement ce qui pourrait être dangereux pour votre santé.

Rétropédalage 1 mois plus tard par le conseil d’Etat

Aujourd’hui si nous nous rendons dans une boutique de CBD ou même sur Internet, nous constatons que la vente de fleurs est toujours présente et toujours mise en avant par les différentes boutiques. Mais alors pourquoi les fleurs de CBD sont toujours présentes ? Les boutiques sont-elles dans l’illégalité ?

Le 24 Janvier 2021 soit presque 1 mois plus tard c’est le Conseil d’Etat qui a tranché sur le sujet et qui a suspendu l’arrêté du gouvernement. Les acteurs de la filière du CBD se sont réunis pour saisir le Conseil d’Etat qui est la plus haute juridiction administrative en France afin de faire valoir leur droit et mettant en avant que le secteur du CBD représente aujourd’hui des dizaines de millions d’euros de chiffres d’affaires mais aussi de nombreux emplois en France mais aussi en Europe (champs de culture, entreprise d’exportation, etc …)

Les revendeurs de CBD ont obtenu gain de cause, mais pour combien de temps ?

Un nouvel arrêté sur le CBD après l’élection présidentielle ?

Au lendemain du grand débat, entre les 2 candidats à la Présidentielle (Emmanuel Macron et Marine Le Pen), le sujet n’a pas été abordé. Même si cela ne fait pas parti des points importants pour la France de demain, il faut souligner que les gérants de boutiques de CBD vivent aujourd’hui avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

Si pour éviter de froisser les gérants et acteurs de la filière du CBD mais surtout les consommateurs qui représente aujourd’hui environ 6 millions de consommateurs réguliers et du coup des potentiels électeurs, il y a fort à parier que le sujet soit remis sur la table lors du prochain quinquennat.

Affaire à suivre dans ce dossier plus que sensible qu’est le CBD