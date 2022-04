La collection Mes premières questions, des éditions Usborne, se complète avec ce titre, Pourquoi je dois partager ?, paru en février 2022. Un ouvrage ludique et intéressant, avec de nombreux rabats à soulever, pour découvrir les réponses aux nombreuses questions.

Le partage rend la vie plus juste pour tout le monde. C’est un geste gentil envers les autres, et on en retire aussi un bénéfice. Pour être juste, il faut penser aux autres, et donner à chacun les mêmes chances. La vie, en elle-même, n’est pas toujours juste, mais chacun peut contribuer à l’améliorer, pour lui et pour les autres. Il se peut que l’on ait moins si l’on partage, mais cela reste gentil envers les autres. Ils auront envie d’être gentil et de partager en retour, donc on peut aussi recevoir en retour… Ainsi de suite, sur une grande double page, des insectes se posent des questions et trouvent réponses derrière des rabats qui présentent de belles scènes.

A chaque double page, une grande question est à découvrir, suivie de sa réponse, offrant ainsi un thème autour duquel les interrogations, sur les rabats, vont pouvoir, aussi trouver réponses. Des questions autour du partage, pour un geste gentil, pour en retirer un bénéfice, sont à retrouver, tout comme avec qui partager, ce qu’il faut ou pas partager, ces personnes qui ont plus que d’autres, l’aide pour le monde… Le partage est vu sous toutes les coutures, offrant une grande vision sur ce geste qui semble anodin et pourtant, au fur et à mesure de la lecture, très important, pour chacun et chacune, soi-même, les autres et même le monde. Le livre est ludique, intelligent, intéressant et interactif, avec ces questions à soulever, sur les nombreux rabats, et les réponses et scènes à découvrir en-dessous. L’univers animalier proposé est attrayant et amusant, avec un dessin doux et joyeux, un trait fin et fluide, des personnages adorables et expressifs.

Pourquoi je dois partager ? est un livre curieux, ludique et intelligent, des éditions Usborne. Un livre interactif, à rabats, qui vient répondre aux questions des enfants sur le partage, et tout ce qui l’entoure, pour comprendre son importance, pour mieux faire, pour faire du bien…

Pourquoi je dois partager? aux éditions Usborne