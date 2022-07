Deux nouveaux Tonies® : Cendrillon et Marcus de La Pat’Patrouille

Les amis, il y a du nouveau chez les Tonies® ! Deux nouvelles figurines, absolument craquantes font leur apparition, et nous avons eu le plaisir de les écouter. Il s’agit de la belle Cendrillon et de Marcus de La Pat’Patrouille, plus que jamais prêts à raconter de belles histoires aux enfants à partir de 3 ans.

La Toniebox Tonies®, une compteuse d’histoires pas comme les autres

Il y a quelques mois, nous vous présentions longuement la compteuse d’histoires Toniebox Tonies® pour laquelle nous avions eu un vrai coup de cœur (voir article ICI). Il faut dire qu’elle est unique en son genre, que ce soit par son look nomade, son originalité d’écoute, ces figurines de héros aux minois craquants qui délivrent des histoires adorables, que les enfants vont adorer écouter encore et encore.

Plus de 30 Tonies® pour répondre aux goûts de chacun

Les Tonies® sont des figurines adorables qui représentent les héros préférés des enfants. Ils n’auront qu’à choisir celle qui leur parle le plus, les déposer au centre de la Toniebox et se laisser bercer par de nombreuses histoires. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a de plus en plus de choix !

Les figurines Tonies® sont disponibles sur AMAZON au prix de 14,99 €

Cendrillon, raconté par Catherine Deneuve

La princesse mythique Cendrillon vient rejoindre la famille des Tonies®. Portés par la voix exquise de Catherine Deneuve, les enfants vont se sentir projetés au cœur même de l’histoire, à tel point qu’ils auront l’impression d’y être. Pour les plus grands, ils seront ravis de redécouvrir ce superbe conte de fées Disney, autour de personnages attachants, tels que les souris Jack et Gus, acolytes de la princesse. Et aussi les étapes difficiles auxquelles elle doit faire face à cause de sa méchante belle-mère bien décidée à faire de sa vie un enfer. Les enfants vont également profiter de quelques chansons qui vont apporter encore plus de rêve au tout.

Marcus, La Pat’Patrouille débarque avec une nouvelle aventure

On ne compte plus des enfants fans de La Pat’Patrouille et franchement, on les comprend, ces chiots sont juste incroyables ! Ici, on retrouve donc Marcus autour d’un nouveau défi. Il va embarquer l’enfant au cœur d’une aventure à cent à l’heure durant laquelle il se lance dans une course automobile. Mais comme à chaque fois, les choses se corsent lorsque le maire de la ville décide de se mettre en travers de son chemin… Et bien sûr, cela finira par s’arranger, comme toujours avec La Pat’Patrouille !

Ces nouveaux Tonies® vont passionner les plus jeunes qui ne se lasseront pas de les écouter encore et encore…