The Dead Man Show : entretien avec un dindon

Partagez





Avignon par ci, Avignon par là..

On verra ça à la rentrée !!

L’été est un entre-deux de saisons théâtrales propice à découvrir des pièces que les puristes estiment mineures. Que nenni, cher francilien aoûtien ou de passage. Au contraire, c’est une parenthèse riche en créations susceptible d’animer votre rentrée.

“The Dead Man Show” en est le parfait exemple. Zuriel Onaras, Vampire de 712 ans et demi, est en pleine crise d’adolescence. Se nourrir de son prochain, ça va un temps. Zuriel se rêve d’être le plus grand saltimbanque des Carpates. Il décide donc de quitter son tombeau familial en Valachie pour conquérir l’Europe de l’Ouest. Une tournée en guise de psychothérapie.

Entretien avec un dindon

Zuriel de Pesloüan incarne son alter ego d’outre-tombe avec sobriété. Derrière son apparence monstrueuse, c’est un looser au grand coeur qui refuse d’embrasser sa funeste mythologie. “Je suis un vampire, pas un vulgaire sociopathe“, tel est son mantra pour essayer de se faire accepter par nous, simples mortels qui croisent son chemin.

Zuriel énumère diverses rencontres historiques, sans s’attarder sur la nature même de ces compagnons de voyage. Ce qui prête à rire autant qu’à réfléchir. On ne naît pas monstre, on le devient. Et malgré sa condition, c’est un homme attendrissant, tantôt naïf ou philosophique, qui cherche à nous convaincre que l’éternité est un fardeau. Mais aussi et surtout, une bonne occasion d’enchaîner des boulettes aux conséquences irrévocables.

“The Dead Man Show” est une curiosité poétique. La chronique d’un vampire dont la faculté est de se transformer en dindon, fan de la série Columbo, et qui rêve d’être un artiste. De mourir sur scène pour l’éternité.

The Dead Man Show

du 7 juillet au 25 août au Théâtre Le Funambule Montmartre