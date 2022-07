Petit Loto : à l’école ou à la maison – Des jeux ludiques et éducatifs

Nous avons été agréablement surpris de voir que Les Éditions Les Grandes Personnes proposaient des jeux de société ludiques qui motivent l’apprentissage. Il s’agit de deux jeux dans la même collection, à savoir « Petit Loto à l’école » et « Petit Loto à la maison ». Particulièrement bien pensés, ils invitent les enfants à observer ce qui les entoure au cœur de deux lieux familiers.

Petit Loto à l’école

« Petit Loto à l’école » fera une idée de cadeau de rentrée parfaite. Ici, les enfants vont jouer au loto dans un environnement qu’ils connaissent bien ou qu’ils seront pressés de découvrir : l’école. Et à l’école, il s’en passe des choses ! Ils vont se retrouver face à 4 planches réversibles, au cœur de différents lieux tels que la cantine, la bibliothèque, la cour de récréation, la salle de classe bien sûr. L’objectif étant d’observer longuement ce qu’ils ont sous les yeux, de commenter également, et d’associer chaque carte aux 10 illustrations présentes sur la planche. Lorsqu’ils ont complété la planche, ils crient « Loto ! ».

Le coffret est disponible sur AMAZON.

Petit Loto à la maison

Qu’est-ce qu’on est bien à la maison ! Les enfants vont beaucoup aimer celui-ci, car ils auront l’impression d’y être. Ils vont commenter à leurs guises, associer les cartes aux images le plus vite possible. Ils pourront comparer avec leur propre maison, leurs habitudes et donner leur avis. Et s’ils réussissent à décrocher les 10 cartes, crier « Loto ! » et remporter la partie !

Notre avis sur les 2 jeux



Il règne un univers enfantin autour de ces deux jeux de loto. Les enfants vont beaucoup aimer les couleurs vives, la représentation des différents univers. Ils vont observer chaque détail à la recherche de l’illustration présente sur la carte qu’ils auront piochée. Les mises en scène sont plutôt réussies, que ce soit à la maison ou à l’école. Car même si les personnages sont d’adorables animaux, le tout reste familier, proche de l’enfant. Au-delà du jeu, les enfants pourront s’exprimer sur ce qu’ils voient, apprendre de nouveaux mots tout en s’amusant.