HABA accompagne les enfants durant tout l’été !

Pas toujours évident d’occuper les loulous durant tout l’été, on manque souvent d’inspiration, il faut bien l’admettre. C’est là qu’intervient HABA, la renommée marque de jeux de société pédagogiques qui ne manque pas d’imagination pour continuer de surprendre les enfants à partir de l’âge de 2 ans.

HABA est une marque que l’on ne présente plus. Elle a réussi à s’imposer au cœur d’établissements éducatifs du type crèches, jardins d’enfants, écoles, etc. Il faut dire qu’elle propose un catalogue impressionnant de produits pour petits et grands, à commencer par les jouets, des jeux en bois, d’extérieur ou de société. Sans oublier toute la partie Pro de la marque qui mise sur la mise au point d’espaces de jeux ludiques, leur permettant de devenir autonomes, créatifs également.

Les jeux Plein Air signés HABA

Qui dit été, dit plein air, une occasion de profiter du beau temps tout en s’amusant. HABA propose justement toute une gamme qui mise sur la créativité en plein cœur de la nature, à savoir « Terra Kids ». Ce n’est pas la première fois que nous vous la présentons sur le journal puisque nous avions consacré une revue complète, rendez-vous ICI.

Parmi les jeux que nous préférons dans cette gamme, il y a « Terra Kids Connectors » qui va solliciter l’imagination des plus jeunes autour d’une activité manuelle. Ils devront créer leur propre personnage à l’aide de pièces glissées dans le kit : une perceuse à main, 58 connectors, 3 baguettes rondes, 4 bouchons en liège et bien sûr une notice. Grâce à ces pièces, ils pourront créer 1 à 3 personnages différents sortis tout droit de leur imagination. Les explorateurs en herbe vont adorer le concept, cela ne fait aucun doute !

Des jeux à partir de 2 ans

Lorsqu’on évoque les jeux de société pour les plus petits à partir de l’âge de 2 ans, on pense forcément à “Mon premier verger”, ce jeu qui fait ses preuves depuis bien des années. Néanmoins, ce n’est pas le seul jeu que propose HABA pour son plus jeune public. En effet, nous avons eu l’occasion de jouer à « Bienvenue à la maison » qui fait également partie de la collection « Mes premiers jeux ».

L’idée première étant bien sûr d’offrir aux petits un aperçu ludique du jeu de société. Le tout est très minimaliste puisqu’il comprend 2 plateaux de jeu (recto-verso) qui représentent différentes pièces de la maison, 1 figurine, 32 cartes d’objets, 8 autres cartes, ainsi que la règle du jeu. « Bienvenue à la maison » est un jeu libre, dans le sens où l’enfant va d’abord observer tout ce qui se trouve sur les cartes, commenter à sa guise. Et puis, ils pourront se soumettre aux règles du jeu qui consistent d’abord à reconnaître les objets et savoir où les placer au cœur de la maison : cuisine, salon, chambre d’enfant et salle de bain. Ils pourront ainsi s’inspirer de ce qu’ils observent chez eux. Le tout est réussi, amusant, clairement à la portée des tout-petits, à tel point qu’ils auront envie de rejouer encore et encore.

Les Logic Case à partir de 4 ans

Nous avions envie de faire une parenthèse en vous présentant les jeux en solo Logic Case qui commencent à prendre de la place parmi les jeux HABA. Mais alors, de quoi s’agit-il ? Les enfants vont devoir résoudre plusieurs énigmes. Pour ce faire, ils n’auront qu’à poser une carte sur le pupitre présent dans la boîte de démarrage (Starter Set), trouver la bonne solution et vérifier qu’ils ont raison. Et pour ce faire, ils auront à disposition un stylet en bois, qu’ils vont pouvoir rentrer dans le trou correspondant à leur réponse. Si la carte se retire, c’est qu’il s’agit de la bonne réponse. Si à l’inverse elle reste bloquée, alors, c’est perdu !

Ce jeu est génial, idéal à glisser dans une valise pour jouer sur son lieu de vacances. Il est stimulant, et permet des cessions ludiques d’apprentissage autour de plusieurs thématiques à retrouver sur la boutique HABA : animaux, princesses, pirates, nature, vie quotidienne, chantier de construction, etc.

Pour en savoir encore plus, rendez-vous sur la vidéo HABA ci-dessous :

HABA ne cesse de surprendre son jeune public autour de jeux ludiques et pédagogiques. Les enfants vont prendre beaucoup de plaisir à jouer seuls ou accompagnés, nous en sommes certains.