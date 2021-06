Terra Kids de Haba : Jeux de plein air et d’exploration pour les petits

Nos aventuriers en herbe vont bien s’amuser cet été grâce à Terra Kids, une gamme de jeux plein air et d’exploration proposée par Haba. Nous avions hâte de vous présenter une sélection d’ores et déjà disponible chez Nature & Découvertes. En immersion dans la nature, les enfants vont aimer faire la découverte d’insectes et autres curiosités.

Un été sous le thème de l’exploration avec Terra Kids

Bientôt les vacances d’été ! Soit, l’occasion de faire de nouvelles activités chez soi ou en vacances. Haba – fabricant renommé de jeux et jouets pour les enfants – a pensé à nos jeunes explorateurs curieux de découvrir les secrets que cache la Nature. Avec Terra Kids, les enfants vont prendre du plaisir à utiliser leurs jouets dehors, dans le jardin, en forêt ou au bord de l’eau. Ils vont aimer revêtir la tenue complète de l’aventurier le temps d’une journée : jumelles, loupe, aspirateur, longue-vue, etc. Indiana Jones n’a qu’à bien se tenir !

Une gamme complète, esthétiquement réussie

La gamme Terra Kids est relativement complète, dans le sens où les enfants auront tout en main pour fouiller, observer encore et encore, et même faire preuve de créativité. Avec ces différents jouets, ils pourront décortiquer l’apparence d’une fourmi, d’un escargot, d’un mille-pattes. Ils devront faire preuve d’habileté et de patience pour faire des trouvailles dans l’herbe, derrière les feuilles, proche de l’eau. Avec Terra Kids, ils pourront même faire des expériences en créant leur propre vision de la nature grâce à des jeux de construction sur le thème. Et ils seront plus que crédibles, car ces jeux plein air répondent en tout point aux exigences d’un aventurier qui se respecte : ils sont solides, faciles à ranger et discrets. Bien pensé Haba !

Zoom sur les jeux Terra Kids

Vous l’aurez compris, Haba a eu envie de donner de bons outils aux enfants pour qu’ils puissent découvrir les secrets que renferme la Nature. Voici donc un aperçu de ces jouets de plein air.

Les jumelles avec pochette (de 6 à 10 ans)

Les jumelles sont indispensables pour observer la nature dans sa globalité : insectes, herbes, plantes, cailloux, feuilles, fleurs, etc. Très bien pensées, elles sont glissées dans un pochon facile à accrocher autour de sa ceinture ou à son sac à dos, grâce à la présence d’un robuste mousqueton. Les jumelles ne risquent pas de tomber, la fermeture est robuste, sous forme de bouton à pincer aux extrémités. Elles sont de couleur verte – soit invisibles dans la nature – revêtues d’un silicone adhérant au niveau de la prise en main, évitant ainsi qu’elles ne glissent et tombent. Une lanière est également présente pour porter les jumelles autour du cou pendant l’expédition. Au centre, une roue pivote pour régler la netteté, zoomer si besoin (grossissement 4 fois). Elles vont permettre aux petits de regarder les insectes de plus près et de les détailler au maximum.

La loupe d’observation (de 4 à 10 ans)

Les enfants curieux d’en savoir un peu plus sur les insectes vont être comblés avec cette loupe d’observation qui permet de zoomer au maximum. Il y a deux entrées, ils pourront observer par le haut (x6) ou par le bas (x4) histoire de ne louper aucun détail. Grâce au mécanisme raffiné à miroirs, les petits curieux pourront regarder les détails d’une fleur fraîchement cueillie et comparer avec ce qu’ils ont lu dans les livres. Ils seront fiers de raconter tout cela à leurs parents qui risquent d’avoir peur lorsqu’ils verront qu’une araignée plus vraie que nature est incluse dans le kit.

Terra Kids Connectors – Le kit animaux (dès 8 ans)



Pour les enfants qui aiment la nature au point de souhaiter la reproduire, ce kit va beaucoup leur plaire. Ils pourront – grâce aux 45 pièces présentes– utiliser des branches d’arbres, des feuilles, des fleurs et les combiner aux connecteurs présents. Tout cela, dans le but de créer des animaux qu’ils ont pu observer tout au long de leur balade en forêt par exemple. Cela va stimuler leur imagination, ils pourront reproduire un crocodile ou encore un papillon. L’idée étant de faire parler leur créativité ! Haba propose également quelques exemples dans la notice, de quoi créer au moins 4 animaux.

Et parmi ceux que nous n’avons pas eus entre les mains, mais qui vont beaucoup plaire aux enfants, il y a : la longue-vue télescopique, l’aspirateur d’insectes, le récipient à la loupe, la mangeoire pour oiseaux, la lampe de camping, etc.

Terra Kids est une gamme de jeux idéale pour les enfants qui sont curieux de nature. Cela rendra les sorties en forêt encore plus amusantes, c’est certain !