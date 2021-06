La baleine bibliothèque – La belle histoire d’une rencontre originale

La baleine bibliothèque est un récit complet de Zidrou et Judith Vanistendael, paru aux éditions Le Lombard, fin mai 2021. Une bande dessinée qui présente la belle histoire d’une rencontre originale, improbable, entre une baleine âgée de cent mille ans et d’un drôle de facteur.

La mer, comme le cœur de l’homme, est remplie de secrets. Tout au fond de l’océan, vivait une baleine âgée de cent mille ans. Les petits et les grands poissons aimaient lui rendre visite. C’était une baleine vraiment extraordinaire, car derrière son sourire se cachait la plus grande bibliothèque des mers. Il y avait des livres par milliers, rangés dans l’ordre alphabétique. Les poissons et autres animaux marins aimaient plonger dans ces récits. Mais parfois, après s’être longtemps fait prier, la baleine énorme mettait ses lunettes et leur lisait une histoire. En ce temps-là, le narrateur était facteur auprès de la Poste maritime, un métier très peu connu de tous. Ce jour-là, le postier s’apprête à partir en mer, avec sa petite barque, pour distribuer son courrier. Aussi, il se pare, fait une caresse au chat, avant de dire au revoir à sa crevette, sa femme.

C’est un récit plein de poésie qui est à découvrir, un conte contemporain et fascinant, présentant la rencontre improbable entre le facteur qui travaille pour les Postes maritimes et une vieille et énorme baleine qui possède la plus grande bibliothèque de l’océan. Une belle histoire, pleine de tendresse, entre partage, compassion, transmission, amitié, promesse, devoir, mort et mémoire. Une bande dessinée remarquable tant par le récit touchant que par le graphisme saisissant. Un ouvrage pour petits et grands, surprenant, plein d’amour aussi, avec le facteur et sa femme, l’enfant à venir et l’amitié et le respect profond du facteur pour la baleine et inversement. La fin est touchante, mais aussi pleine d’espoir, avec ce partage et cette transmission, ce souvenir et les promesses. Le dessin est fascinant, immergeant rapidement les lecteurs dans ce monde aquatique et beau, avec un trait rond et de belles couleurs, un découpage dynamique et efficace.

