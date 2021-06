3 questions à… Sabrina Guerreiro, auteure de nouvelles noires

Sabrina Guerreiro est une auteure qui a plusieurs cordes à son arc. Ainsi, elle propose des nouvelles noires qui est son genre littéraire de prédilection, mais aussi des romans fantastiques jeunesse sous la forme d’une trilogie. Elle a accepté de répondre à nos 3 questions à…

FranceNetInfos : Bonjour Sabrina, peux-tu nous présenter ton univers ?

Sabrina Guerreiro : J’écris un peu de tout mais j’aime énormément écrire des nouvelles noires. le format de la nouvelle est un format que je connais bien et dans lequel je suis très à l’aise. Je participe à beaucoup de concours de nouvelles. Le tome 1 de ma trilogie fantastique était à l’origine une nouvelle pour un appel à textes. je n’ai pas été retenue mais le retour que j’ai eu m’encourageait à développer cette nouvelle en un roman. Finalement l’histoire s’est développée en trois tomes!

Mon dernier recueil qui vient de sortir “Les racines du mal” est un recueil de treize (oui oui le chiffre a son importance) nouvelles noires, une sorte de compilation de diverses nouvelles sombres écrites dans le cadre de différents concours de nouvelles. Certaines histoires sont très sombres mais dans d’autres j’y ai distillé une note d’espoir et dans d’autres aussi quelques traits d’humour noir. La violence au sein d’une famille, à l’école est un de mes thèmes de prédilection.

FNI : Quel est ton actualité ?

SG : Je viens de sortir le recueil “Les racines du mal”, j’essaie de le faire découvrir et d’en parler autour de moi. Pour le moment les salons et dédicaces se mettent doucement en forme.

Je serai à “Talents de femme” un salon de créateurs et auteurs à Béthune le Week end du 20 Novembre 2021 et sans doute le marché des créateurs à Auchel les 16 et 17 octobre 2021.

J’ai d’autres salons mais en attente d’accord.

FNI : Enfin, dis-nous tout sur tes projets.

SG : Après une expérience décevante quand j’étais éditée dans une petite Maison d’édition, je me suis lancée dans l’autoédition. Cette expérience est enrichissante et je ne le regrette pas du tout, cependant, j’ai un manuscrit jeunesse envoyé à Gallimard dans le cadre d’un concours de roman jeunesse. je croise les doigts! Je travaille également sur un thriller dont j’ai écrit une grosse moitié et que j’espère avoir terminé pour fin 2021. Et bien sûr, je continue à m’amuser à écrire des nouvelles qui constitueront sans doute un recueil en 2022.

Vous l’aurez compris, Sabrina Guerreiro est une auteure prolifique, qui aime traiter de thèmes difficiles et intéressants à la fois. Une artiste à suivre en tout cas ! Belles lectures.