Mon encyclo animée des grandes civilisations est un ouvrage des éditions Bayard jeunesse, paru en février 2021, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir, avec l’aide de six grands posters, les six grandes civilisations, entre vie quotidienne, rites et coutumes, inventions…

Le livre est remarquable, avec une première double page qui présente, comme un documentaire, tout d’abord, l’Egypte des pharaons, entre illustrations et informations sous forme de paragraphes courts. La double page se déplie sur le haut, pour laisser apparaitre le premier grand poster, présentant ainsi la pyramide de Khéops, construite il y a plus de 4500 ans, au bord du Nil. Le poster cache quelques fenêtres à ouvrir, pour dévoiler ce qui se cache dans ce grand monument, comme la chambre funéraire. Quatre volets sont donc à ouvrir, pour découvrir des informations supplémentaires sur la construction de cet incroyable édifice, le temple funéraire, ou encore les pyramides de Gizeh.

Ainsi de suite, l’encyclopédie présente six grandes civilisations, l’Egypte, Rome, la Grèce, l’empire Inca, la Chine et les Khmers. A chaque double page, qui se déplie, des informations sont données, entre vie quotidienne, croyances, rites et coutumes, inventions, constructions, empereurs, personnages… Des paragraphes courts, mais surtout intéressants et enrichissants, sont accompagnés de nombreuses illustrations, parfois amusantes, pour accompagner et intéresser les jeunes lecteurs. Puis, la double page se déplie pour laisser apparaitre une grande illustration, une construction monumentale, faite de volets, pour attiser la curiosité des enfants et laisser apparaitre quelques informations supplémentaires essentielles, comme des légendes. Le texte est simple, adapté, enrichissant, avec des phrases courtes, parfaites pour les enfants. Le dessin est plaisant, très détaillé avec un trait fin pour les grands posters, un peu plus épais et expressifs pour les informations sur les doubles pages.

Mon encyclo animée des grandes civilisations est un documentaire pour les enfants, à partir de 7 ans, paru aux éditions Bayard, un livre animé avec six grands posters, pour présenter six grandes civilisations et leurs constructions monumentales.