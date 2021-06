Le monde à l’envers – Envers et contre tous !

Envers et contre tous ! est le deuxième tome de la série pleine d’humour Le monde à l’envers, des éditions Soleil. Une bande dessinée, parue fin mai 2021, de Romain Pujol, Horne, Jenny & Valentin, qui présente une avalanche de gags inédits parodiant le monde de la téléréalité.

Rien ne fait peur à Mike Korn, grand aventurier. Il peut s’aventurer dans une jungle tropicale, un désert ardent, ou encore une forêt hostile… Mike Korn est à retrouver dans un nouvel épisode de « A l’état naturel ». L’aventurier explique qu’à la nuit tombée, il faut être très prudent dans la forêt. Avec un peu de chance, parfois, on peut trouver des baies sauvages, juste avant de dormir. Malgré tout, il faut rester sur ses gardes, car de dangereux prédateurs peuvent surgir et attaquer à tout moment. Mike Korn ramasse des baies, et arrive à tuer un fauve. Il explique ensuite que l’avantage de pouvoir tuer un animal, permet d’avoir une belle ressource, pour l’aventurier. Il dépèce l’animal pour garder sa fourrure qui lui permettra de garder la chaleur de son corps et se protéger du froid glacial. Il finit par faire ses besoins, avant de les étaler partout, pour marquer son territoire…

La bande dessinée est composée de parodies, gags, sketchs et histoires courtes, qui vont se moquer gentiment de ce monde de la téléréalité. Des récits déjantés et amusants, qui présentent, entre autres, Super Taty, Mike Korn, Koko Lanta, Etjtebaise, Sofiane et Eric, Sydney et Vince… De nouvelles aventures improbables, drôles, décalées et hilarantes, souvent absurdes, grossières, permettant de décrocher du quotidien, s’amusant de ces émissions tournées au ridicule, avec des personnages exagérés. Les gags s’enchainent tous comme les programmes télé, dans ce nouveau tome qui propose des aventures déjantées de ces personnages caricaturés, présentant un monde à l’envers, se moquant de tout, offrant de grands quiproquos. Le dessin est simple, sans fioritures, rond et expressif, avec un trait fin et dynamique.

Envers et contre tous ! est le deuxième tome de la série pleine d’humour Le monde à l’envers, des éditions Soleil, qui présente de nouveaux gags autour de ces émissions de télévision et de ces téléréalités, avec des scènes amusantes et surtout improbables, ironiques et parodiées.