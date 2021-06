Beluga – Les contes de la mer

La collection Les contes de la mer, des éditions Beluga, se complète avec deux nouveaux titres, parus en mai 2021, La gardien de phare et Le monstre de l’océan. Deux livres, pour les jeunes lecteurs, dès 5 ans, de Christophe Boncens, qui présentent deux histoires fantastiques.

On raconte qu’autrefois, Meven, un jeune homme, se réveilla un beau matin dans un canot, en plein milieu de l’océan. Il se souvint d’une forte tempête, de la barre de son navire difficile à tenir, du temps sombre et d’une vague énorme. Il se souvint aussi de son navire qu’il a dû abandonner pour se retrouver dans son annexe. Après avoir retrouvé ses esprits, Meven regarda autour de lui, il s’approchait d’une île surmontée d’un phare…

On raconte qu’autrefois, dans un village au bout d’une presqu’île, une vieille dame élevait seule sa petite-fille Madina, après le départ de ses parents. Un pêcheur et une sirène qui avaient donné naissance à une merveilleuse enfant, mais aussi à une malédiction. L’enfant devint une jeune fille pleine de gentillesse, avec du caractère. La vie s’écoulait douce et paisible, jusqu’au jour où sa grand-mère lui confia un secret autour de cette malédiction et d’un terrible monstre marin…

Voici deux nouveaux contes marins à découvrir, pour les jeunes lecteurs qui vont rapidement plonger dans ces récits fantastiques et incroyables. Les histoires sont bien posées, captivantes et haletantes, présentant des personnages charismatiques, attachants et terribles aussi, amenant vers une aventure incroyable. Les personnages, mais les personnages mythiques ont aussi une place forte, dans ces livres entre sirène, monstre, magie, fantôme, trésor… Des éléments qui captiveront rapidement le jeune auditoire ! Les récits sont accompagnés de superbes illustrations colorées, avec un trait rond et expressif, présentant un graphisme moderne.

Le gardien de phare et Le monstre de l’océan sont deux nouveaux titres de la collection Les contes de la mer, des éditions Beluga, qui propose aux enfants de découvrir deux nouvelles histoires incroyables, autour de la mer et de créatures merveilleuses fantastiques.