Silverlit – De nouveaux jouets d’extérieur volants avec Flybotic

Silverlit fait partie des marques dont on aime suivre les actualités parce qu’elle ne cesse de se renouveler autour de jeux télécommandés hypers sympas ! Et parmi les différentes collections de la marque, il y a Flybotic qui propose 2 nouveaux objets volants absolument géniaux, un drone ainsi qu’un hélicoptère au design unique.

Silverlit – Quand la passion rejoint la technique

Vous connaissez forcément Silverlit, cette marque passionnée par les jouets qui a à cœur de proposer des jeux télécommandés tendances, aux looks élégants. Et elle ne manque pas d’inspiration lorsqu’il s’agit de continuer à surprendre ses utilisateurs. Sa force ? Réussir à proposer des jouets pour les enfants à partir de l’âge de 2 ans, jusqu’à 10 ans et plus. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion de vous en présenter quelques-uns qui valent carrément le détour : La famille Cot-Cot, la petite voiture Tooko Junior également. Ou encore les Digibirds, de petits oiseaux interactifs, absolument adorables qui bougent et sifflotent grâce au toucher, au souffle ou encore aux sifflements de la voix. On les adore !

Le but de Silverlit : amuser les jeunes autour d’une sélection de jeux innovants, aux looks tendances, intuitifs et faciles à manipuler.



Flybotic – La collection 2022

Silverlit a mis au point une toute nouvelle collection nommée Flybotic, et comme son nom l’indique elle est destinée à voler dans les airs. Autant vous dire que lorsqu’on a vu cela, on trépignait d’impatience de la tester, un peu comme vos bambins lorsqu’ils l’auront entre les mains. Deux nouveaux modèles rejoignent notamment la collection. Il s’agit de l’hélicoptère Air Panther et du drone UFO.

L’hélicoptère Air Panther (à partir de 10 ans)

Est-ce qu’on peut s’arrêter deux secondes sur son look ? Les détails sont dingues, l’hélicoptère est réaliste, et la télécommande est super pratique et précise malgré sa petite taille. On a envie de le tester rien qu’à son esthétisme. Il est superbe !

Mais est-ce qu’il fonctionne bien ? Alors oui, et aussi surprenant que cela puisse être, à l’intérieur comme à l’extérieur. Par contre attention aux lustres quand même. Plus sérieusement, cet hélico est facile à manipuler, sa prise en main est idéale pour les petites mains, les plus jeunes n’auront aucun mal à le piloter. Il possède deux rotors avec deux hélices qui tournent dans des sens opposés permettant ainsi à l’hélicoptère de planer sans trop d’à-coups et de façon stable pour encore plus de plaisir. Tout cela avec l’aide d’une technologie infrarouge.

À noter que pour utiliser ce jouet, il faut 4 piles de type « AA » pour la télécommande. Quant au Air Panther, il se recharge avec une prise USB qui est incluse dans le pack. Est-ce qu’il vole longtemps ? Pas vraiment, 5 à 10 minutes maximum, mais cela va suffire pour surprendre les plus jeunes !

Le drone UFO (à partir de 5 ans)

Nous sommes sûrs que le drone UFO va avoir un succès fou auprès des jeunes, car le drone a le vent en poupe depuis quelques années. Celui-ci se pilote grâce au mouvement de la main. Au départ, on était sceptique, mais finalement, c’est bluffant.

Cela facilite beaucoup les choses notamment pour les enfants en bas âge. Grâce à un système infrarouge intégré, ainsi que des capteurs de mouvements, le drone réagit plutôt bien et s’envole dans les airs. L’utilisation de ce drone est amusante, parce que les enfants vont se faire plaisir à réaliser toute sorte de figures, notamment des loopings à 360 degrés. Nous avons eu peur de casser le drone à chaque utilisation, mais Silverlit a intégré des détecteurs d’obstacles, histoire de limiter les dégâts. La portée de la télécommande est de 8 mètres. L’appareil contient une batterie rechargeable USB fournie avec le drone. Et on reste sur une autonomie un peu frustrante de 5 minutes environ.

La gamme Flybotic va vite s’imposer dans le quotidien des enfants cet été, lors de moments de jeux à l’extérieur. Ils vont beaucoup s’amuser !