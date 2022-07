La quête du silence – Éditions Shockdom

Partagez





Riccardo, un jeune lycéen plein de doutes, décide de rejoindre Lugano en partant de son Italie natale. Avec son meilleur ami, ils partent en « quête du silence », pour un « walk-trip » contemplatif, fait de rencontres et d’échanges enrichissants.

Un one shot où l’on partage des moments simples, à retrouver aux Éditions Shockdom. (tout âge)

Le décor :

Départ de Turin, sur la route…

Le voyage débute à peine. Hier encore, Riccardo et son meilleur ami était baigné dans la pollution citadine. Aujourd’hui, c’est sur une route de campagne qu’il avance lentement. Le « walk-trip » durera quelques mois, pour arriver à Lugano.

Le temps pour Riccardo de digérer son stress et de régler ses problèmes. Car, même s’il n’en a pas parlé à Lorenzo et fait semblant d’apprécier ce début de voyage, sa tête est complètement prise par des pensées dont il préférerait se débarrasser.

À 18 ans, même si la vie commence après avoir passé les examens, l’angoisse de l’avenir, ou du chemin à emprunter, sans l’aide de ses parents, va être compliqué. Il n’a rien dit à Lorenzo, mais ses parents sont sur le point de se séparer. Il sait que ce sera dur pour lui de continuer ses études sans l’aide de ses parents.

De toutes façons, il ne sait même pas quoi faire. Et tous ses problèmes n’ont de cesse de tourner en boucle dans son cerveau.

Ce voyage, c’est avant tout pour les faire disparaître, se concentrer sur la nature, se découvrir un peu mieux, comme un pèlerinage silencieux vers la quiétude de l’esprit.

Le point sur la BD :

Inspiré des pages d’un des journaux de voyages de l’auteur, le scénario déroule les craintes et les doutes d’un « pré-adulte » en voie de commencer sa vraie vie d’adulte !! Mihai Rotari compose autour de son premier voyage à pied de Turin à Lugano, avec son meilleur ami. La quête du silence lui permet de se souvenir de la quiétude et de ses rencontres multiples au gré des campements.

Il exprime la générosité des habitants des villes où ils passent, sa rencontre avec une jeune fille, dont il gardera le numéro. Une escapade, aux Éditions Shockdom, où le protagoniste avance sur les routes, et en parallèle procéde à un cheminement intérieur profond.

On alterne entre paysages citadins. Villages. Nature, avec des graphismes simples, dont les contours tout en douceur, accompagnent le récit contemplatif.

La conclusion :

Une autobiographie timide et simple, basée sur une escapade salvatrice pour l’auteur. On accompagne les deux amis au fil de leur voyage modeste dans des paysages ressourçants emplis de verdure . La quête du silence aux Éditions Shockdom est un one shot caractérisant la recherche de quiétude de l’esprit d’un jeune adulte, dans un monde où les attentes sociétales sont quelquefois comme des fardeaux psychologiques.

On se laisse couler de la première à la dernière page dans une dolce vita Italienne !