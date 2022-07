Miss Shaolin : Arts Martiaux et préceptes aux Éditions Jungle

Lorsqu’elle est attaquée par une bande de garçons de son collège, Miss Shaolin alias Bo, ne cherche pas midi à quatorze heures ! Pratiquant les arts martiaux depuis son enfance, grâce à son grand-père, elle ne fait qu’une bouchée de ses adversaires ! Et contamine de sa passion, Alex qui assiste à la scène !

Entre pratique de l’art, préceptes non-violents, famille et amitié, ce premier tome BD jeunesse confronte avec humour et passion, tradition et modernité.

Premier tome intitulé : Premier tournoi, à découvrir dans la collection Miss Jungle depuis le 16 juin 2022 aux Éditions Jungle !! (+8)

Le décor :

Une classe en plein cours …

Comme chaque début d’année, la professeure effectue son sempiternel tour de bureau des présentations.

Chaque élève doit se lever et s’introduire à la classe, qui n’a vraiment pas l’air d’être passionnée !! C’est au tour de Bo, cette jeune fille dont la mère est morte il y a des années, qui vit avec son grand-père depuis quelques jours dans une maison avec jardin. Elle explique avec passion et une certaine fierté sa pratique des arts martiaux !

Malgré le désintérêt de ses camarades, complètement avachis sur leur bureau, elle capte l’attention de l’un d’eux : Alex. À la fin des cours, celui-ci la rejoint sur le chemin du retour pour lui poser toutes les questions qui le travaillent depuis qu’elle s’est présentée.

Mais il n’est pas le seul à l’avoir suivi. Une bande de cinq « rebelles » pas très commodes, ont l’air de vouloir tester les capacités dont elle avait l’air de se vanter lors de sa présentation.

Alex, voulant la défendre, se retrouve net sur le tapis avec un œil au beurre noir. Elle, qui n’avait pas l’intention de se confronter à ces idiots, entame un combat pour leur donner une leçon. Et elle gagne…

Ce qui augmente la haine des attaquants, et l’admiration d’Alex, prêt à tout pour obtenir le même enseignement que Bo…

Le point sur la BD :

Isabelle Bottier et Cyril Kravtchenko s’associent pour nous livrer un scénario empli de références. Qui ne se souvient pas de « Karaté kid », ce film des années 80, où un vieux concierge enseigne à un jeune garçon l’art de se défendre ? Miss Shaolin aux Éditions Jungle s’inspire largement du film, mais sur un accent féminin et actuel !

On y parle avant tout d’amitié, de famille. D’apprentissage, et de tournoi final où il devra y avoir des résultats.

Les personnages sont tous atypiques, avec un grand-père, ancien instructeur dans un temple shaolin, préfère jouer aux jeux-vidéos avec le voisin, que d’enseigner trop sérieusement ! Alex, féru et passionné, un peu gauche, mais persévérant. Et Bo, jeune fille très affirmée, contre la violence gratuite, avec de bons préceptes ! Beaucoup de fraîcheur et de candeur pour le récit.

Licinia Tozzi habille le tout de ses graphismes mi-disney/mi-manga, très agréable à l’œil et adaptés aux plus jeunes. Les couleurs s’inspirent de tonalités sentant les fleurs de cerisiers du Japon !

La conclusion :

Une Miss Shaolin que l’on croque d’un trait tant l’histoire est fraîche et sportive ! Une nouvelle série jeunesse aux Éditions Jungle, collection Miss Jungle, pour les passionnées/és d’arts martiaux, les nostalgiques 80 et les amoureux de douceur et de compétition sans excès !!!