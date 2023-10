Partagez





Bo, alias, Miss Shaolin, continue d’apprendre et d’enseigner les arts martiaux à son petit groupe d’amis/es, qui ne cesse de s’agrandir. Il faut dire qu’après le succès d’un de ses élèves, au tournoi inter-collège, tout le monde veut participer à son instruction et celle de son grand-père. Même un des gamins de la bande rivale à la sienne vient soudain lui demander d’intégrer son cours.

Arts martiaux et sages préceptes shaolin vont être nécessaires à la bonne entente du groupe avec ce nouveau venu !

L’épreuve du roseau, un second tome à retrouver aux Éditions Jungle depuis le 21 Septembre 23. (+8)

Le décor :

Un combat dans le jardin d’entrainement de grand-père.

Bo est particulièrement fière de voir Martin et Alex s’entraîner ensemble. Chacun évolue de façon différente, même si Alex a remporté le tournoi inter-collège des arts martiaux, il doit encore canaliser son énergie. Tandis que Martin parvient à « imiter » parfaitement les préceptes de combat tirés des comportements animaux et enseigné par grand-père.

D’ailleurs, l’entraînement est interrompu par un tout autre combat entre le chat et le chien ! Les élèves observent la rixe, silencieux. Mais le chat a vite fait d’impressionner son poursuivant d’un coup de patte ! Un nouvel enseignement que grand-père récupère à l’avantage de l’apprentissage de ses élèves.

Et, il en profite, avec sa Miss Shaolin, pour organiser une journée d’observation en pleine nature. L’endroit parfait pour découvrir les comportements merveilleux du papillon léger, du lézard paresseux. De la perdrix menant ses petits. Du phasme et de sa capacité à disparaitre de son environnement.

Après le cours, Bo passe chez sa meilleure amie Alice. Et, elle découvre avec stupéfaction qu’elle donne un cours à son meilleur ennemi : Tony !!!! Qui, en toute honnêteté, essaye également d’intégrer son propre cours… Des ennuis en perspective, ou une accalmie entre les deux groupes ??…

Le point sur la BD :

Un second tome, aux Éditions Jungle, où leçons et préceptes sages continuent de couler à flots. Comme son titre évocateur : L’épreuve du roseau !

Isabelle Bottier et Cyril Kravtchenko nous partagent cette nouvelle aventure, tout en faisant passer leur héroïne au level suivant : tant en maturité, qu’en perspicacité. Les uns doivent canaliser leur énergie, mais, Miss Shaolin doit faire preuve de malice. C’est un peu notre petit renardeau !!

Les auteurs ouvrent aux lecteurs, un univers fait de nature, d’animaux, d’observations. Un monde que les plus jeunes comprennent comme un retour aux sources. Les graphismes, malgré les entraînements et les affrontements, sont rassurants, avec des couleurs douces. Et les expressions des personnages, toujours un brin espiègles, grâce au style de Licinia Tozzi ! Elle met en scène ce mélange animaux, fantastiques ou non, et réalité, avec beaucoup de grâce et/ou de force suivant les situations.

La conclusion :

Une Miss Shaolin actuelle, avec qui les enfants peuvent évoluer grâce aux thèmes abordés dans chaque tome. Ce mélange, d’un côté vie de collégienne, avec ses amis, sa passion pour ce « sport » qu’est le Kung-fu. Et de l’autre, toutes les origines ancestrales et passionnantes de cet art de défense traditionnel, amenant à l’apaisement est parfaitement formateur !! On aime, nos enfants aiment, et si ça génère des passions, ou des questionnements sur cet art : c’est que les auteurs ont gagné leur pari !!! Et les Éditions Jungle aussi .