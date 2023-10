Bat et Flamingo – Ed. L’école des loisirs

Bat et Flamingo est un album jeunesse de Daniel Frost, paru aux éditions L’école des loisirs, en septembre 2023. Une belle histoire d’amitié et de découverte, entre une chauve-souris qui fuit les ténèbres de sa grotte, pour découvrir le monde…

Comme chaque année, au printemps, une créature des cavernes sort d’un long sommeil. Bat en a marre de traîner dans le noir, il déprime… La pensée le hante tous les jours, alors il décide de fuir les ténèbres de sa grotte. Mais à peine sorti de sa caverne, Bat rentre dans un drôle d’oiseau. Les deux animaux tombent à terre. La chauve-souris croit rêver en voyant cet immense oiseau. Il demande qui il est. Flamingo se présente et affirme qu’il est un flamant rose. De son côté, un peu confus, Flamingo demande à la chauve-souris, d’où elle vient. Bat répond qu’il sort de la grotte, juste-là. Le flamant rose lui propose de le raccompagner, en l’aidant à se relever.

Les deux animaux, très différents, vont s’entraider et apprendre à se connaître, tout en respectant les différences de l’un et de l’autre. Ainsi, ils s’adaptent et vont vivre une belle saison ensemble, à partager de bons moments. Une belle amitié naît, jusqu’au jour où l’été se termine… L’album est plein de tendresse et d’humour, avec ces deux personnages rapidement attachants. Le récit reste plaisant et adapté aux jeunes lecteurs, avec un dialogue qui permet de s’immerger dans l’histoire. L’entraide, le respect, la différence sont au cœur de ce récit touchant et beau, qui présente une belle amitié naissante. Le dessin est subtil, très beau, avec des couleurs flamboyantes et parfois contrastées.

Bat et Flamingo est un bel album jeunesse, des éditions L’école des loisirs. Une histoire qui présente la rencontre des deux animaux que tout oppose, qui s’acceptent et se respectent, pour laisser naître une belle amitié, entre partage, découverte et entraide.

