Paru en autoédition, A la recherche de Louchi de Dominique Barte est un magnifique livre jeunesse pour faire découvrir la préhistoire à nos petits de 5 à 8 ans.

L’argument du livre :

Bama est une petite fille qui vit à l’époque préhistorique. Un matin, la louve qu’elle a adoptée : Louchi, s’échappe de la caverne. Bama et son ami Tork partent à sa recherche. Ils découvrent une grotte cachée dans les broussailles et s’aventurent dans l’obscurité, inventant un véritable jeu de piste pour ne pas se perdre dans les nombreuses galeries. Parviendront-ils à retrouver Louchi ?

Une approche interactive de l’art pariétal et de la Préhistoire. Dessins, créations et photos permettront à l’enfant de décorer et de personnaliser son livre.

Quelques mot sur l’auteure :

Originaire du Nord de la France, sa famille déménage à Marseille alors qu’elle n’est encore qu’une enfant. Dominique Barte aimera immédiatement sa Provence d’adoption, tout en conservant un attachement particulier pour le Plat Pays qui fut le sien.

Passionnée de langues étrangères, elle s’installe six ans au Canada. Son séjour lui insuffle le goût du voyage et de la découverte. Également passionnée de littérature, d’Histoire et d’Histoire de l’Art, elle s’oriente vers une carrière de Guide Conférencière qui la maintient au contact de cultures variées. Elle s’immerge dans les recherches pour préparer ses visites, maîtriser ses sujets et partager avec ses visiteurs son enthousiasme et sa fascination pour le patrimoine français.

Mon avis de lectrice :

Je crois que j’ai vraiment conservé mon âme d’enfant ! Je me suis régalée à lire ce superbe ouvrage jeunesse aux illustrations poétiques et vraiment ludiques : A la recherche de Louchi de Dominique Barte. Je me suis laissée prendre par l’histoire de la jeune Bama qui nous confie ses sentiments et présente son cadre de vie en tant qu’enfant vivant à l’époque préhistorique.

J’ai appris une foule de détails concernant les dessins sur les parois des grottes et leur signification. Je me suis surprise à dévorer toutes les pages de ce magnifique livre sans en perdre une miette, alors que j’ai largement dépassé l’âge conseillé ! J’avais prévu d’offrir ce livre à une enfant donc, je me suis retenue de faire les jeux interactifs présents sur les dernières pages…

A la recherche de Louchi de Dominique Barte est un très beau cadeau à mettre au pied du sapin, ou à offrir à votre enfant. Le sujet est original et il plaira forcément aux petits curieux, il se peut même que la lecture de ce livre provoque de futures passions et pourquoi pas des vocations ! Un album jeunesse que je recommande chaleureusement, belles lectures.